Świetna Egipcjanka. Siódemka 13. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

To kolejny znakomity występ bramkarki reprezentacji Egiptu w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet. Mai Gomaa zanotowała aż 22 skuteczne interwencje, osiągając 50-procentową skuteczność. Piłka Ręczna Koszalin odniosła bardzo ważne zwycięstwo w meczu z Energa Startem Elbląg i wciąż pozostaje w grze o awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet.

Lewoskrzydłowa: Sanja Radosavljević (PGE MKS El-Volt Lublin)

Reprezentantka Serbii dołączyła do PGE MKS-u El-Volt Lublin w trakcie obecnego sezonu ORLEN Superligi Kobiet i błyskawicznie stała się jedną z kluczowych zawodniczek aktualnych wicemistrzyń Polski. W spotkaniu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski Sanja Radosavljević zdobyła siedem bramek, zachowując stuprocentową skuteczność rzutową.

Lewo rozgrywająca: Magdalena Nurska (Enea MKS Gniezno)

Podopieczne Petera Kostki nie zdołały sprawić niespodzianki w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, jednak potrafiły rzucić aktualnym mistrzyniom Polski aż 37 bramek. W zespole z województwa wielkopolskiego na szczególne wyróżnienie zasłużyła m.in. Magdalena Nurska, która siedmiokrotnie pokonała bramkarki rywalek.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

W meczu z Enea MKS-em Gniezno trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin dysponowała zaledwie dwunastoosobową kadrą. Szczególnie ograniczone pole manewru miała na lewej stronie i środku rozegrania, gdzie do dyspozycji pozostawały Alicia Fernández Fraga oraz Karolina Kochaniak. Obie zawodniczki często wymieniają się pozycjami, jednak tym razem to reprezentantka Hiszpanii wystąpiła w roli środkowej rozgrywającej. Wywiązała się z niej bardzo dobrze, dokładając do dorobku zespołu sześć bramek.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Na tej pozycji panował prawdziwy nadmiar bogactwa, ponieważ na wyróżnienie zasługiwały co najmniej trzy, a nawet cztery zawodniczki. Bardzo udany debiut w ORLEN Superlidze Kobiet zanotowała Jovana Kiprijanovska (TAURON Ruch), a rolę liderek swoich zespołów znakomicie pełniły Sara Kovarova (Piłka Ręczna Koszalin) oraz Milana Shukal (KPR Gminy Kobierzyce). Ostatecznie wyróżnienie trafiło jednak do Kingi Jakubowskiej, która w meczu z Enea MKS-em Gniezno zdobyła aż trzynaście bramek, po raz kolejny będąc liderką aktualnych mistrzyń Polski.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

W przypadku tej pozycji postanowiliśmy pójść głosem kibiców, którzy wybrali Adriannę Górną najlepszą zawodniczką hitowego spotkania pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin a Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Prawoskrzydłowa aktualnych wicemistrzyń Polski zdobyła osiem bramek, w tym czterokrotnie skutecznie egzekwowała rzut karny.

Obrotowa: Karyna Kolodiuk (Galiczanka Lwów)

Choć pierwszoplanowe role w zespole z Lwowa odgrywają rozgrywające - Svitlana Havrysh oraz Diana Dmytryshyn, bardzo często na wyróżnienie zasługują również obrotowe aktualnych mistrzyń Ukrainy. W meczu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz była nią Karyna Kolodiuk, która zdobyła pięć bramek, zachowując stuprocentową skuteczność rzutową.

KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport