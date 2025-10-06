Świetna Egipcjanka! Liderki klasyfikacji strzelczyń nie zawodzą!

Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

Pierwszoplanową rolę w meczu pomiędzy TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz i Piłką Ręczną Koszalin odgrywały bramkarki - Kaja Gryczewska i Mai Gomaa. Ostatecznie jednak po zwycięstwo sięgnęły zawodniczki gości, a reprezentantka Egiptu obroniła 20 rzutów, notując przy tym 49 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Dominyka Andronik (Sośnica Gliwice)

Sośnica Gliwice przegrywała w Elblągu różnicą kilku bramek, jednak zdołała doprowadzić do serii rzutów karnych. To zasługa m.in. bardzo dobrze spisującej się reprezentantki Litwy, która zdobyła sześć bramek, myląc się tylko raz podczas wykonywania rzutu karnego.

Lewo rozgrywająca: Mariane Fernandes (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To był bardzo niełatwy wybór, ponieważ w ostatnich czterech spotkaniach trudno było wskazać zawodniczkę na tej pozycji, która wyraźnie wyróżniłaby się na tle rywalek. Ostatecznie zdecydowaliśmy się postawić na rozgrywającą KGHM MKS Zagłębia Lubin, która co prawda nie najlepiej rozpoczęła mecz z Galiczanką Lwów, jednak ostatecznie zdobyła cztery bramki, myląc się tylko raz.

Środkowa rozgrywająca: Karolina Mokrzka (Sośnica Gliwice)

Choć zawodniczki Sośnicy Gliwice wywalczyły w Elblągu tylko punkt, trudno nie docenić postawy Karoliny Mokrzkiej. W Piotrcovii Piotrków Trybunalski pełniła ona raczej marginalną rolę, natomiast po transferze do Gliwic szybko stała się jedną z liderek zespołu. W starciu z Energa Startem Elbląg zdobyła 7 bramek, a niższa skuteczność była efektem tego, że to właśnie ona najczęściej brała odpowiedzialność za losy drużyny.

Prawa rozgrywająca: María Prieto O'Mullony (PGE MKS El-Volt Lublin)

Reprezentantka Hiszpanii bardzo szybko stała się jedną z najlepszych zawodniczek nie tylko zespołu z Lublina, ale również całej ORLEN Superligi Kobiet. To kolejne spotkanie, gdy María Prieto O'Mullony jest najskuteczniejszą zawodniczką PGE MKS-u El-Volt. W meczu z ENEA MKS-em Gniezno zdobyła ona 8 bramek, a w całym sezonie ma ich już 37.

María Prieto O'Mullony (rzuca piłką) JOSE JORDAN East News

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Tyle samo trafień co María Prieto O'Mullony, ma na swoim koncie Natalia Janas. Chociaż w meczu z Galiczanką Lwów nie ustrzegła się ona błędów, to ponownie była najskuteczniejszą zawodniczką na swojej pozycji w ostatnich meczach ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Klaudia Grabińska (Energa Start Elbląg)

To było spotkanie, do jakich Klaudia Grabińska zdążyła już przyzwyczaić kibiców ORLEN Superligi Kobiet. Bramkarki Sośnicy Gliwice nie potrafiły znaleźć sposobu na reprezentantkę Polski - ani z linii siódmego metra, ani przy rzutach z gry. W niedzielnym meczu obrotowa Energa Startu Elbląg zdobyła 9 bramek i w pełni zasłużyła na naszą nominację.

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice. Skrót meczu Polsat Sport