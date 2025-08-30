Partner merytoryczny: Eleven Sports

Superpuchar dla mistrzyń Polski! Mocne otwarcie sezonu KGHM MKS Zagłębia Lubin

Damian Orłowicz

Podopieczne Bożeny Karkut rozpoczęły sezon 2025/2026 od zdobycia Superpucharu Polski Kobiet! W łódzkiej Atlas Arenie zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin pokonały PGE MKS El-Volt Lublin 30:24 (13:9) i zamierzają kontynuować dominację na żeńskich parkietach piłki ręcznej w Polsce.

KGHM Zagłębie Lubin - MKS Lublin w Superpucharze Polski
KGHM Zagłębie Lubin - MKS Lublin w Superpucharze PolskiPawel Andrachiewicz Newspix.pl

Tegoroczna edycja Superpucharu Polski była wyjątkowa pod wieloma względami. Na parkiecie zmierzyły się ze sobą aktualne mistrzynie Polski - zawodniczki KGHM MKS-u Zagłębia Lubin, które w ostatnich latach zdominowały rywalizację na parkietach żeńskiej piłki ręcznej, a także PGE MKS El-Volt Lublin, czyli zespół, który od kilku lat obiera za cel zdetronizowanie wspomnianego wyżej zespołu. W tym celu mają im pomóc m.in. Adrianna Górna i Daria Przywara, które przed startem sezonu przeniosły się do Lublina właśnie z KGHM MKS Zagłębia Lubin. To było także pierwsze z co najmniej siedmiu zaplanowanych pojedynków pomiędzy tymi zespołami w sezonie 2025/2026. Nieoczekiwany wynik losowania eliminacji Ligi Europejskiej sprawił, że dwa najlepsze polskie kluby zmierzą się ze sobą w dwumeczu o jedno miejsce w fazie grupowej tych rozgrywek.

PGE MKS El-Volt Lublin ze względów zdrowotnych nie mógł przystąpić do tego spotkania w optymalnym zestawieniu. Z gry wykluczone były bowiem Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak, Szimonetta Planeta, Oktawia Fedeńczak i Wiktoria Gliwińska. W przypadku KGHM MKS Zagłębia Lubin poza składem znalazła się jedynie Aneta Promis, jednak jej brak mógł być odczuwalny w zespole aktualnych mistrzyń Polski

Świetny początek

Pierwszą bramkę w meczu zdobyła Magdalena Więckowska, jednak bardzo szybko na jej trafienie odpowiedziała Mariane Fernandes. Na parkiecie toczyła się wyrównana walka, a na listę strzelczyń wpisały się m.in. wspomniane wcześniej Adrianna Górna i Daria Przywara. Dwukrotnie w pierwszym kwadransie spotkania zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin musiały grać w osłabieniu, jednak nie przeszkodziło im w wypracowaniu czterobramkowej przewagi - pomogła w tym dobra gra w obronie, a także interwencje Moniki Maliczkiewicz. Najskuteczniejsza w szeregach KGHM MKS Zagłębia Lubin była natomiast Kinga Jakubowska, która zdobyła połowę dorobku bramkowego swojego zespołu. Na wyróżnienie w zespole z Lublina zasługiwała natomiast Magda Więckowska, która była nie tylko skuteczna, ale również jej bramki należały do bardzo efektownych. W drugim kwadransie lubinianki utrzymały wypracowaną wcześniej przewagę i prowadziły do przerwy różnicą czterech bramek (13:9).

Mistrzynie z kolejnym trofeum

Podopieczne Bożeny Karkut rozpoczęły drugą część spotkania od mocnego uderzenia - dwie bramki zdobyła Patricia Matieli Machado, a rzut karny obroniła Monika Maliczkiewicz. Trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin mając dwie równorzędne zawodniczki, mogła sobie pozwolić na rotowanie składem, a wyjątek stanowiły pozycja prawoskrzydłowej i praworozgrywającej, gdzie od początku na parkiecie przebywały Natalia Janas i Kinga Jakubowska. PGE MKS El-Volt

Lublin nie zamierzał jednak powiedzieć ostatniego słowa, a dwie bramki z rzędu zdobyły Maria Prieto O'Mullony i Magda Więckowska. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie pozwalało jednak zbliżyć się rywalkom na więcej niż cztery trafienia i wraz z upływającym czasem zbliżało się do obrony Superpucharu Polski. Pomagały w tym m.in. kolejne interwencje Barbary Zimy, która od sezonu 2025/2026 pełni rolę kapitana KGHM MKS Zagłębia Lubin. Aktualnym mistrzyniom Polski nie przeszkodziła nawet gra w podwójnym osłabieniu, ponieważ skuteczną indywidualną akcję przeprowadziła Karolina Kochaniak. W ostatnim kwadransie sytuacja nie uległa zmianie, a zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin mogły świętować zdobycie drugiego z rzędu Superpucharu Polski Kobiet. Dodatkowo to zawodniczka aktualnych mistrzyń Polski zdobyła tytuł MVP tego meczu, a została nią Kinga Jakubowska.

Superpuchar Pol. (W)
Finał
30.08.2025
14:30
Zakończony
Mariane Fernandes
2' , 10' , 16'
Karolina Kochaniak
4' , 49'
Weronika Weber
6' , 53' , 59'
Kinga Jakubowska
7' , 8' , 11' , 13' , 20' , 30'
Elisabeth Cesareo
26' , 55'
Natalia Janas
28' , 34' , 40' , 45' , 56'
Patricia Matieli
31' , 33'
Kinga Grzyb
38' , 39' , 43'
Malena Cavo
49' , 53' , 54'
Alicia Fernandez
51'
Magda Więckowska
1' , 12' , 16' , 29' , 36' , 39' , 58'
Adrianna Górna
3' , 26' , 47' , 52' , 59'
Daria Przywara
6' , 24' , 40' , 46' , 56'
Julia Pietras
30' , 48'
Maria Prieto
34' , 35'
Daria Szynkaruk
49'
Joanna Andruszak
53' , 54'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

KGHM Zagłębie Lubin
MKS FunFloor Lublin

Statystyki meczu

KGHM Zagłębie Lubin
30 - 24
MKS FunFloor Lublin
Kary dwuminutowe
7
3
Rzuty karne
3
5
Gole z rzutów karnych
2
4
Nietrafione rzuty karne
1
1
Obronione rzuty karne
1
1
Czerwone kartki
0
0
Żółte kartki
0
1
Niebieskie kartki
0
0
Gra w przewadze
0
0
Faule
0
0
Faule ofensywne
0
0
Strzały na bramkę
0
0

