Superpuchar dla mistrzyń Polski! Mocne otwarcie sezonu KGHM MKS Zagłębia Lubin

Tegoroczna edycja Superpucharu Polski była wyjątkowa pod wieloma względami. Na parkiecie zmierzyły się ze sobą aktualne mistrzynie Polski - zawodniczki KGHM MKS-u Zagłębia Lubin, które w ostatnich latach zdominowały rywalizację na parkietach żeńskiej piłki ręcznej, a także PGE MKS El-Volt Lublin, czyli zespół, który od kilku lat obiera za cel zdetronizowanie wspomnianego wyżej zespołu. W tym celu mają im pomóc m.in. Adrianna Górna i Daria Przywara, które przed startem sezonu przeniosły się do Lublina właśnie z KGHM MKS Zagłębia Lubin. To było także pierwsze z co najmniej siedmiu zaplanowanych pojedynków pomiędzy tymi zespołami w sezonie 2025/2026. Nieoczekiwany wynik losowania eliminacji Ligi Europejskiej sprawił, że dwa najlepsze polskie kluby zmierzą się ze sobą w dwumeczu o jedno miejsce w fazie grupowej tych rozgrywek.

PGE MKS El-Volt Lublin ze względów zdrowotnych nie mógł przystąpić do tego spotkania w optymalnym zestawieniu. Z gry wykluczone były bowiem Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak, Szimonetta Planeta, Oktawia Fedeńczak i Wiktoria Gliwińska. W przypadku KGHM MKS Zagłębia Lubin poza składem znalazła się jedynie Aneta Promis, jednak jej brak mógł być odczuwalny w zespole aktualnych mistrzyń Polski

Świetny początek

Pierwszą bramkę w meczu zdobyła Magdalena Więckowska, jednak bardzo szybko na jej trafienie odpowiedziała Mariane Fernandes. Na parkiecie toczyła się wyrównana walka, a na listę strzelczyń wpisały się m.in. wspomniane wcześniej Adrianna Górna i Daria Przywara. Dwukrotnie w pierwszym kwadransie spotkania zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin musiały grać w osłabieniu, jednak nie przeszkodziło im w wypracowaniu czterobramkowej przewagi - pomogła w tym dobra gra w obronie, a także interwencje Moniki Maliczkiewicz. Najskuteczniejsza w szeregach KGHM MKS Zagłębia Lubin była natomiast Kinga Jakubowska, która zdobyła połowę dorobku bramkowego swojego zespołu. Na wyróżnienie w zespole z Lublina zasługiwała natomiast Magda Więckowska, która była nie tylko skuteczna, ale również jej bramki należały do bardzo efektownych. W drugim kwadransie lubinianki utrzymały wypracowaną wcześniej przewagę i prowadziły do przerwy różnicą czterech bramek (13:9).

Mistrzynie z kolejnym trofeum

Podopieczne Bożeny Karkut rozpoczęły drugą część spotkania od mocnego uderzenia - dwie bramki zdobyła Patricia Matieli Machado, a rzut karny obroniła Monika Maliczkiewicz. Trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin mając dwie równorzędne zawodniczki, mogła sobie pozwolić na rotowanie składem, a wyjątek stanowiły pozycja prawoskrzydłowej i praworozgrywającej, gdzie od początku na parkiecie przebywały Natalia Janas i Kinga Jakubowska. PGE MKS El-Volt

Lublin nie zamierzał jednak powiedzieć ostatniego słowa, a dwie bramki z rzędu zdobyły Maria Prieto O'Mullony i Magda Więckowska. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie pozwalało jednak zbliżyć się rywalkom na więcej niż cztery trafienia i wraz z upływającym czasem zbliżało się do obrony Superpucharu Polski. Pomagały w tym m.in. kolejne interwencje Barbary Zimy, która od sezonu 2025/2026 pełni rolę kapitana KGHM MKS Zagłębia Lubin. Aktualnym mistrzyniom Polski nie przeszkodziła nawet gra w podwójnym osłabieniu, ponieważ skuteczną indywidualną akcję przeprowadziła Karolina Kochaniak. W ostatnim kwadransie sytuacja nie uległa zmianie, a zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin mogły świętować zdobycie drugiego z rzędu Superpucharu Polski Kobiet. Dodatkowo to zawodniczka aktualnych mistrzyń Polski zdobyła tytuł MVP tego meczu, a została nią Kinga Jakubowska.

Statystyki meczu KGHM Zagłębie Lubin 30 - 24 MKS FunFloor Lublin Kary dwuminutowe 7 3 Rzuty karne 3 5 Gole z rzutów karnych 2 4 Nietrafione rzuty karne 1 1 Obronione rzuty karne 1 1 Czerwone kartki 0 0 Żółte kartki 0 1 Niebieskie kartki 0 0 Gra w przewadze 0 0 Faule 0 0 Faule ofensywne 0 0 Strzały na bramkę 0 0