Strzeleckie popisy Górnej i Roszak. Najlepsza siódemka 2. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Mariia Poliak (Galiczanka Lwów)

21 obronionych piłek i 50% skuteczności - ten wynik mówi sam za siebie. Nominacja bramkarki Galiczanki Lwów nie podlega żadnej dyskusji. Aktualne mistrzynie Ukrainy sprawiły ogromną niespodziankę, pokonując Energa Start Elbląg, a ten sukces nie byłby możliwy bez świetnej postawy tej zawodniczki.

Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębia Lubin)

Kinga Grzyb to prawdziwy fenomen ORLEN Superligi Kobiet! W styczniu 2026 roku skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin będzie obchodzić 44. urodziny, jednak wciąż nie zamierza ustępować pola młodszym rywalkom. W meczu z Sośnicą Gliwice pojawiła się na parkiecie jako zmienniczka Weroniki Webber, ale zakończyła spotkanie z ośmioma bramkami na koncie i 100% skutecznością.

Lewo rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To zawodniczka nominalnie występująca na pozycji środkowej rozgrywającej, jednak w pewnym momencie meczu pojawiła się na parkiecie wspólnie z Patricią Matieli Machado i wystąpiła właśnie na lewej stronie rozegrania. Było to bardzo ciekawe rozwiązanie trenerki Bożeny Karkut, która dysponuje szerokimi możliwościami taktycznymi na rozegraniu w zespole KGHM MKS Zagłębia Lubin. Nowa zawodniczka aktualnych mistrzyń Polski zaprezentowała się w starciu z Sośnicą Gliwice z bardzo dobrej strony - zarówno w ataku, jak i w obronie. Często była szybsza od skrzydłowych w kontrataku i regularnie powiększała przewagę Miedziowych nad rywalkami.

Środkowa rozgrywająca: Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Romana Roszak zgłasza akces do rywalizacji o miano "Królowej Strzelczyń" w sezonie 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet! W meczu z Enea MKS-em Gniezno wpisała się na listę strzelczyń aż dwunastokrotnie, często obsługując podaniami również swoje koleżanki z zespołu, a także odgrywając ważną rolę w obronie.

Prawa rozgrywająca: Oliwia Domagalska (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Warto docenić również postawę drugiej zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Oliwia Domagalska zdobyła sześć bramek, nie myląc się w żadnej próbie. To z całą pewnością wynik, który zasługuje na wyróżnienie w 2. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

Prawoskrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin kontynuuje znakomitą formę, którą prezentowała wcześniej w barwach KGHM MKS Zagłębia Lubin. Adrianna Górna w meczu z Piłką Ręczną Koszalin zdobyła 13 bramek w nieco ponad 45 minut, wielokrotnie kończąc skuteczne kontrataki aktualnych wicemistrzyń Polski.

Obrotowa: Joanna Andruszak (PGE MKS FunFloor Lublin)

Trener Paweł Tetelewski mógł być w pełni zadowolony z postawy swojej obrotowej. Joanna Andruszak otrzymała cztery podania od koleżanek z zespołu i wykorzystała je wszystkie, zachowując stuprocentową skuteczność. W spotkaniu z Piłką Ręczną Koszalin lublinianki straciły jedynie 20 bramek, a Joanna Andruszak miała również swój wkład w solidną grę defensywną aktualnych wicemistrzyń Polski.

