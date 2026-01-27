Starcie medalistek w Kobierzycach! Sośnica pójdzie za ciosem?

Tydzień temu zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce rywalizowały przed własną publicznością z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, teraz przyjdzie im zmierzyć się z rozpędzonym PGE MKS-em El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego notują serię dziesięciu zwycięstw z rzędu w ORLEN Superlidze Kobiet, a niedawna wygrana z KGHM MKS Zagłębiem Lubin pozwoliła im zbliżyć się do tego zespołu na dystans trzech punktów. To właśnie Lublinianki będą zdecydowanymi faworytkami tego starcia, chociaż kibice w Kobierzycach pamiętają jeszcze spotkania pod wodzą Marcina Palicy, gdy KPR seryjnie znajdował sposób na zespół ze stolicy województwa lubelskiego.

- Wiemy gdzie jedziemy i z kim będziemy grać. Jest to drużyna, która nam wyjątkowo nie leży. Tym bardziej na wyjazdach. Czeka nas trudne zadanie. Jedziemy z zaplanowanym celem. Chcemy przywieźć do Lublina trzy punkty. Wiemy, że zespół z Kobierzyc ma swoje atuty. Musimy przede wszystkim zagrać dobrze w obronie. Tak, jak w ostatnich meczach. Nie możemy też pogubić się w ataku, bo KPR Gminy niemiłosiernie wyprowadza kontrataki. Tego musimy uniknąć, by myśleć o dobrym wyniku - powiedział Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Czwarte zwycięstwo z rzędu?

Bardzo dobrze w styczniowych spotkaniach ORLEN Superligi Kobiet radzą sobie zawodniczki Sośnicy Gliwice. Podopieczne Michała Kubisztala przegrały wprawdzie pierwszy mecz z KPR-em Gminy Kobierzyce, jednak później kolejno pokonały Energa Start Elbląg, TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz oraz Piłkę Ręczną Koszalin. Wpływ na to miała bardzo dobra forma takich zawodniczek jak Sandra Guziewicz i Karolina Mokrzka, a także powrót do gry po kontuzji Gabiji Pilikauskaite.

W sobotnie popołudnie ich rywalem przed własną publicznością będzie Galiczanka Lwów. Aktualne mistrzynie Ukrainy pozostają w grze o awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet, jednak muszą liczyć m.in. na potknięcie Piłki Ręcznej Koszalin. Warto zaznaczyć, że zespół rywalizujący na co dzień w Biłgoraju znacznie słabiej radzi sobie na wyjazdach - w obecnym sezonie udało im się zapunktować jedynie w Kaliszu.

Derby Wielkopolski

W drugim sobotnim spotkaniu TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz zmierzy się z Enea MKS-em Gniezno. Podopieczne Ivo Vavry zaczęły systematycznie punktować w ORLEN Superlidze Kobiet, a w ostatniej serii udało im się pokonać w serii rzutów karnych Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Z całą pewnością pomógł w tym niedawny transfer Jovany Kiprijanovskiej, która bardzo szybko stała się jedną z liderek zespołu. Złą wiadomością dla

Kaliszanek jest jednak dyspozycja w ostatnim czasie Sośnicy Gliwice. Obecnie ich strata do tego zespołu wynosi osiem punktów.

Na sprawienie niespodzianki nie będą chciały pozwolić zawodniczki Enea MKS-u Gniezno, które we wtorkowy wieczór zmierzyły się z Energa Startem Elbląg, a po meczu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz, czeka ich jeszcze starcie z Piłką Ręczną Koszalin. Komplet punktów w tych spotkaniach pomógłby z całą pewnością w walce o brązowy medal ORLEN Superligi Kobiet.

- W ciągu najbliższych 8 dni rozegramy 3 mecze. Spotkania, które wiele powiedzą o realności naszych ambicji. Rozgrywki ligowe w obecnym sezonie są niezwykle wyrównane. Żadna drużyna nie może być pewna spokojnego zwycięstwa, nawet jeśli na papierze jest faworytem. Wystarczą dwa potknięcia, by zanotować gwałtowny spadek w tabeli. Z drugiej strony, dwa-trzy zwycięstwa z rzędu mogą szybko przybliżyć zespół do miejsc medalowych. Nasz cel jest jasny. 9 punktów z trzech najbliższych meczów rundy zasadniczej - mówił przed wtorkowym spotkaniem Peter Kostka, trener Enea MKS-u Gniezno.

Chwila oddechu

Po raz pierwszy od dłuższego czasu zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin nie rozegrają meczu w środku tygodnia. W miniony weekend zakończyły one pierwszą część fazy grupowej Ligi Europejskiej Kobiet. Aktualne mistrzynie Polski walczyły w każdym z trzech spotkań, jednak na porażki wpływ miała bardzo wąska ławka rezerwowych. Szczególnie widoczne było to w formacji rozgrywających, gdzie do dyspozycji trenerki Bożeny Karkut są jedynie Alicia Fernandez Fraga, Karolina Kochaniak, Kinga Jakubowska oraz wracająca po kontuzji Karolina Jureńczyk.

W najbliższą niedzielę aktualne mistrzynie Polski zmierzą się na wyjeździe z Energa Startem Elbląg. W kolejnym tygodniu powrócą jednak do łączenia gry w Lidze Europejskiej Kobiet i ORLEN Superlidze Kobiet. Na zakończenie rundy zasadniczej tych drugich rozgrywek rywalem Miedziowych będzie TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz, natomiast trzy dni później czekać je będzie domowe starcie z JDA Bourgogne Dijon Handball.

Przełożone zostało natomiast spotkanie pomiędzy Piłką Ręczną Koszalin a KRASOŃ Piotrcovią Piotrków Trybunalski, które odbędzie się dopiero 13 lutego.

TERMINARZ 17. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin (środa, 28 stycznia, godz. 20:30)

Sośnica Gliwice - Galiczanka Lwów (sobota, 31 stycznia, godz. 16)

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Enea MKS Gniezno (sobota 24 stycznia, godz. 18)

Energa Start Elbląg - KGHM MKS Zagłębie Lubin (niedziela 1 lutego, godz. 16)

Piłka Ręczna Koszalin - KRASOŃ Piotrcovia Piotrków Trybunalski (piątek 13 lutego, godz. 18)

Starcie medalistek w Kobierzycach! Sośnica pójdzie za ciosem? ORLEN Superliga/ ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

