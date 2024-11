Skuteczne skrzydłowe! Najlepsza siódemka 7. serii Orlen Superligi Kobiet

To była niezwykle trudna decyzja, bowiem na wysokim procencie skuteczności broniły m.in. zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin - Barbara Zima (60 %) i Monika Maliczkiewicz (56 %). Otrzymały one jednak od trenerki Bożeny Karkut po 30 minut. Przez niemal całe spotkanie w bramce MKS-u FunFloor Lublin mogliśmy obserwować za to Paulinę Wdowiak, która spisała się równie wyśmienicie - 17 skutecznych interwencji i 50 % skuteczności!

