Skuteczne skrzydłowe. Najlepsza siódemka 26. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Barbara Zima (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Pierwsza połowa niedzielnych derbów przebiegła pod wyraźne dyktando aktualnych mistrzyń Polski, a świetnie w bramce spisywała się Barbara Zima. Kapitan KGHM MKS Zagłębia Lubin odbiła 11 piłek i zachowała przy tym aż 52 % skuteczności. W drugiej połowie na parkiecie pojawiła się Monika Maliczkiewicz, która również zanotowała kilka cennych interwencji.

Lewoskrzydłowa: Wiktoria Gliwińska (PGE MKS El-Volt Lublin)

W przypadku pozycji lewoskrzydłowej PGE MKS-u El-Volt Lublin do bardzo dobrych występów przyzwyczaiła nas Sanja Radosavljevic, jednak tym razem na wyróżnienie zasłużyła jej zmienniczka - Wiktoria Gliwińska. Wykorzystała ona szansę otrzymaną od trenera Pawła Tetelewskiego i zdobyła pięć bramek, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność.

Lewo rozgrywająca: Katarzyna Cygan (MKS URBIS Gniezno)

Po raz kolejny postanowiliśmy docenić Katarzynę Cygan, która była jedną z architektek piątkowego zwycięstwa Enea MKS-u Gniezno nad Piłką Ręczną Koszalin. Tym razem reprezentantka Polski zdobyła sześć bramek, a jej zespół zrównał się punktami w tabeli z czwartym KPR-em Gminy Kobierzyce.

Środkowa rozgrywająca: Aleksandra Rosiak (PGE MKS El-Volt Lublin)

W tej serii mieliśmy dylemat pomiędzy zawodniczkami, które ze względu na okrojony skład musiały wystąpić na nietypowej dla siebie pozycji. W Piłce Ręcznej Koszalin była nią Aydin Elif Sila, natomiast w PGE MKS-ie El-Volt Aleksandra Rosiak. Trzeba przyznać, że obie zawodniczki wywiązały się ze swojej roli bardzo dobrze, a my postanowiliśmy wyróżnić reprezentantkę Polski, która zdobyła również siedem bramek.

Prawa rozgrywająca: Kinga Jakubowska (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

W przypadku pozycji praworozgrywającej nie mieliśmy w tej serii zawodniczki, która jednoznacznie wyróżniła się na tle pozostałych rywalek pod względem zdobytych bramek. Postanowiliśmy zatem docenić postawę Kingi Jakubowskiej, która trzykrotnie skutecznie egzekwowała rzut karny, a także dołożyła dwa trafienia z gry. Na przestrzeni całego sezonu jest to zdecydowanie jedna z najbardziej równo grających zawodniczek KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

PGE MKS El-Volt Lublin bardzo dobrze prezentował się w grze w obronie, a to pozwoliło aktualnym wicemistrzyniom Polski wyprowadzać kontrataki, które na bramki zamieniała m.in. Adrianna Górna. Prawoskrzydłowa reprezentacji Polski zdobyła w sobotnim spotkaniu aż 8 bramek, myląc się tylko raz.

Obrotowa: Hanna Rycharska (Piłka Ręczna Koszalin)

Pod względem zdobytych bramek wyróżniły się zwłaszcza zawodniczki piątkowego meczu pomiędzy Enea MKS-em Gniezno i Piłką Ręczną Koszalin. Nikola Głębocka zdobyła siedem bramek, a osiem trafień do dorobku swojego zespołu dołożyła Hanna Rycharska. Podopieczne Dmytro Hrebeniuka pomimo gry w bardzo okrojonym składzie zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, więc wyróżnienie dla kapitan tego zespołu jest w pełni zasłużone.

