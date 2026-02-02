Skuteczne Hiszpanki! Siódemka 17. serii ORLEN Superligi Kobiet!

Bramkarka: Weronika Glosar (Sośnica Gliwice)

Czwarte zwycięstwo z rzędu Sośnicy Gliwice nie byłby możliwy beż świetnej dyspozycji Weroniki Glosar. Doświadczona bramkarka zanotowała 16 skutecznych interwencji, broniąc na poziomie aż 48 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Kinga Grzyb (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To kolejne świetne spotkanie Kingi Grzyb, która w meczu z Energa Startem Elbląg zdobyła dziewięć bramek. Doświadczona skrzydłowa skończyła w styczniu 44 lata, ale wciąż jest jedną z najlepszych zawodniczek na tej pozycji w ORLEN Superlidze Kobiet.

Lewo rozgrywająca: Paulina Kuźmińska (Energa Start Elbląg)

Energa Start Elbląg nie zdołał sprawić niespodzianki w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, jednak na wyróżnienie zasługuje Paulina Kuźmińska. Dwudziestoletnia rozgrywająca w meczu z aktualnymi mistrzyniami Polski zdobyła dziewięć bramek, będąc najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

KGHM MKS Zagłębie Lubin może mówić o ogromnym pechu, bowiem w asyście koleżanek parkiet opuściła Karolina Kochaniak, a prawdopodobnie problemy zdrowotne wykluczyły z gry w drugiej połowie Kingę Jakubowską. Z tego też powodu w pewnym momencie musiały ją wspierać na rozegraniu Joanna Drabik i Adriana Cardoso. Hiszpańska rozgrywająca wywiązała się jednak ze swojej roli bardzo dobrze - zdobyła 7 bramek, trzykrotnie skutecznie wykorzystując rzut karny.

Prawa rozgrywająca: María Prieto O'Mullony (PGE MKS-u El-Volt Lublin)

Hiszpańska rozgrywająca była najjaśniejszą postacią PGE MKS-u El-Volt Lublin w pierwszej połowie meczu rozgrywanego w Kobierzycach. María Prieto O'Mullony zdobyła wówczas dziesięć bramek, co stanowiło ponad połowę skutecznych rzutów wicemistrzyń Polski. Po przerwie jej skuteczność wyraźnie spadła, jednak nie przeszkodziło jej to w znalezieniu się w gronie wyróżnionych zawodniczek.

Prawoskrzydłowa: Adrianna Górna (PGE MKS El-Volt Lublin)

To nie była łatwa decyzja, ponieważ równie świetne spotkanie rozegrała Natalia Dmytrenko (Sośnica Gliwice). Trudno jednak nie docenić postawy Adrianny Górnej, która w hitowym starciu 17. serii ORLEN Superligi Kobiet zdobyła pięć bramek i zachowała 100 % skuteczność. .

Obrotowa: Elisabeth Cesareo (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Na tej pozycji pod względem zdobytych bramek wyróżniła się zwłaszcza obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin. Elisabeth Cesareo zdobyła 8 bramek, myląc się tylko raz - w momencie, gdy próbowała zdobyć bramkę rzutem z połowy boiska do pustej bramki.

Błysk Piotra Żyły w Willingen. "Wojciech Fortuna powiedział, że wysłałby go na ZIO nawet taksówką" Polsat Sport