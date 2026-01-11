Skuteczna skrzydłowa. Siódemka 14. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Viktoriia Saltaniuk (KPR Gminy Kobierzyce)

To był niezwykle trudny wybór, bo kilka bramkarek odegrało ważne rolę w zwycięstwie swoich zespołów m.in. Caroline Martins, Weronika Glosar, Julia Fornalczyk czy właśnie Viktoriia Saltaniuk. Bramkarka KPR-u Gminy Kobierzyce pierwszej części spotkania nie mogła zaliczyć do bardzo udanych, jednak po przerwie zanotowała kilka kluczowych interwencji, także w końcówce spotkania.

Lewoskrzydłowa: Sanja Radosavljević (PGE MKS El-Volt Lublin)

Po raz drugi z rzędu postanowiliśmy umieścić w tym gronie lewoskrzydłową PGE MKS-u El-Volt Lublin. Sanja Radosavljević zdobyła dziesięć bramek w meczu z Enea MKS-em Gniezno, zachowując stuprocentową skuteczność rzutową.

Lewo rozgrywająca: Simona Szarkova (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz)

To było pierwsze zwycięstwo TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz, a jedną z ważniejszych ról w zwycięstwie odegrała Simona Szarkova. Słowacka rozgrywająca zdobyła w meczu przeciwko Piłce Ręcznej Koszalin osiem bramek, będąc najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu.

Środkowa rozgrywająca: Karolina Kochaniak (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Trenerka Bożena Karkut nie ma praktycznie pola manewru na pozycji rozgrywających, więc bardzo dużo zależy od m.in. Karoliny Kochaniak. To był bardzo udany tydzień dla reprezentantki Polski, która w meczu z Galiczanką Lwów zdobyła siedem bramek, a także wywalczyła rzut karny.

Prawa rozgrywająca: Katarzyna Kozimur (Sośnica Gliwice)

Sośnica Gliwice sprawiła niespodziankę w meczu z Energa Startem Elbląg, a my postanowiliśmy docenić postawę tego zespołu, umieszczając w gronie najlepszych zawodniczek Katarzynę Kozimur. Doświadczona rozgrywająca zdobyła tego dnia sześć bramek, a także wywalczyła rzut karny.

Prawoskrzydłowa: Daria Szynkaruk (PGE MKS El-Volt Lublin)

Trener Paweł Tetelewski mógł być zadowolony również z postawy swojej drugiej skrzydłowej - Darii Szynkaruk, która zdobyła sześć bramek w meczu z Enea MKS-em Gniezno. I pod tym względem była ona najlepszą zawodniczką na tej pozycji w 14. serii ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Patrycja Noga (Piotrcovia Piotrków Trybunalski)

Trudno w tej serii spotkań wskazać zawodniczkę występującą na tej pozycji, która szczególnie wyróżniłaby się na tle innych rywalek. Postanowiliśmy jednak wskazać na Patrycję Nogę, która zdobyła trzy bramki, a także wywalczyła rzut karny.

