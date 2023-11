Siódemka 8. serii Orlen Superligi Kobiet

W najlepszej siódemce 8. serii Orlen Superligi Kobiet nie może zabraknąć również przedstawicielki MKS-u FunFloor Lublin, który pokonał w hitowym starciu KPR Gminy Kobierzyce! Stela Posavec zdobyła trzy bramki, a dwie z nich w końcówce spotkania, gdy zespół z województwa dolnośląskiego zniwelował stratę do dwóch bramek. Warto również dodać, że w tym spotkaniu bardzo dobrze zaprezentowała się również środkowa KPR-u - Magdalena Drażyk.

To był trudny wybór i zapewne dla niektórych wzbudzi on kontrowersje! Bardzo dobre spotkanie rozegrała również Jovana Milojević (KGHM MKS Zagłębie Lubin), jednak nominację otrzymuje Hanna Rycharska. Młyny Stoisław Koszalin były o krok od pokonania Galiczanki Lwów, jednak po fatalnej końcówce musiały uznać one wyższość swoich rywalek. Dziewiąty zespół Orlen Superligi Kobiet nie mógłby w ogóle myśleć o zdobyciu punktów, gdyby nie Hanna Rycharska. Obrotowa koszalińskiego była bezbłędna na linii siódmego metra (5/5 dop. RED), a dodatkowo zdobyła siedem bramek z gry, myląc się tylko raz.