Siódemka 7. serii Orlen Superligi Kobiet

Bramkarka: Paulina Wdowiak (MKS FunFloor Lublin)

Podopieczne Edyty Majdzińskiej doznały porażki w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, jednak nie sposób wyróżnić postawy bramkarki MKS-u FunFloor Lublin. Ponad 44% skuteczności w meczu na szczycie Orlen Superligi Kobiet, to wynik, który robi ogromne wrażenie!

Lewoskrzydłowa: Żaneta Lipok (MKS URBIS Gniezno)

Lewo rozgrywająca: Karin Bujnochova (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Środkowa rozgrywająca: Patricia Machado Matieli (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Brazylijska rozgrywająca w ostatnich spotkaniach była poza składem aktualnych mistrzyń Polski, a wynikało to z występów w igrzyskach panamerykańskich w Santiago, gdzie wywalczyła ona ze swoim zespołem przęstkę na IO 2024 w Paryżu. Patricia Machado Matieli dołączyła do drużyny na dwie godziny przed meczem, ale wspólnie z obiema pozostałymi rozgrywającymi, poprowadziła swój zespół do zwycięstwa w hitowym starciu Orlen Superligi Kobiet!