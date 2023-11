Siódemka 10. serii Orlen Superligi Kobiet

W spotkaniu Handball JKS-u Jarosław z Młynami Stoisław Koszalin nie zabrakło emocji, a ważną rolę w tym spotkaniu odgrywały bramkarki obu drużyn. Zarówno Natalia Filończuk (Młyny Stoisław Koszalin), jak i Weronika Kordowiecka (Handball JKS Jarosław) broniły z ponad 38% skutecznością, jednak o nominacji młodszej z nich zadecyduje fakt, że to właśnie koszalinianki zdobyły trzy punkty! Trener Krzysztof Przybylski mógł być zadowolony z postawy obu swoich bramkarek. W krótszym wymiarze czasu na parkiecie pojawiła się Alexandra Ivanytsia, ale ona również broniła na wysokim procencie skuteczności.

KPR Gminy Kobierzyce sięgnął po ósme zwycięstwo w obecnym sezonie Orlen Superligi Kobiet, a ważną rolę w zdobyciu trzech punktów odegrała ich kapitan - Mariola Wiertelak. Najlepsza zawodniczka października w Orlen Superlidze Kobiet rzuciła sześć bramek, myląc się tylko raz. To był bardzo trudny wybór, bowiem świetne spotkanie rozegrała również Joanna Gadzina (Piotrcovia Piotrków Trybunalski) i Weronika Weber (Start Elbląg).

Dwudziestojednoletnia rozgrywająca ma wszelkie predyspozycje do tego, by pójść w ślady swojej starszej siostry - Kingi Achruk! W meczu z Młynami Stoisław Koszalin nie ustrzegła się ona błędów w kluczowym momencie spotkania, jednak była ona tego dnia niemal nie do zatrzymania przez bramkarki rywalek - Edyta Byzdra zdobyła w tym spotkaniu aż dwanaście bramek!