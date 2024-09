Siódemka 1. serii Orlen Superligi Kobiet. To one zasłużyły na nominację

Beniaminek ORLEN Superligi Kobiet sensacyjnie pokonał Piotrcovię Piotrków Trybunalski, a wielokrotnie na ustach wszystkich kibiców była bramkarka tego zespołu! Kaja Gryczewska w swoim pierwszym meczu w tym sezonie zanotowała 12 skutecznych interwencji, przyczyniając się w znacznym stopniu do zwycięstwa swojego zespołu!

W szeregach KPR-u Ruch Chorzów na wyróżnienie zasłużyła również leworozgrywająca tego zespołu! We wtorkowym spotkaniu zdobyła ona 9 bramek, będąc najskuteczniejszą zawodniczką beniaminka ORLEN Superligi Kobiet!

Wybór na tej pozycji nie należał do najłatwiejszych! Trudno jednak nie umieścić w tym gronie żadnej z zawodniczek KGHM MKS Zagłębia Lubin! A my postanowiliśmy wybrać Kingę Jakubowską! Ciężar gry aktualnych mistrzyń Polski rozłożył się na cały zespół, jednak wracająca po 2,5 letniej przerwie do gry praworozgrywająca była najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu.