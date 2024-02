Sentymentalny powrót do Kobierzyc. Zapowiedź 17. serii ORLEN Superligi Kobiet

Jutrzejsze spotkanie będzie ciężką przeprawą dla obu drużyn, bo obie walczą o miejsce w szóstce. Musimy podejść do tego meczu bardzo skoncentrowane i postarać się realizować założenia trenera oraz zminimalizować nasze błędy, które zostały popełnione w ostatnim meczu. Ten mecz to dla nas wszystko albo nic, więc musimy dać z siebie 100% podczas gry. Nie będzie łatwo, ale jest to możliwe. Będziemy walczyć o zwycięstwo

~ powiedziała Vitoria Macedo, rozgrywająca Startu Elbląg.