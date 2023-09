Sentymentalny mecz w Markach. Trudne zadanie beniaminka

- To będzie mecz walki. W zespole z Lwowa nie brakuje reprezentantek Ukrainy i młodych zawodniczek, które chcą otrzymać powołanie do kadry. Na pewno przygotujemy się dobrze do tego spotkania. Chcemy pójść za ciosem i zdobyć kolejne punkty w Orlen Superlidze Kobiet - zapowiedział Marcin Palica, trener KPR-u Gminy Kobierzyce.