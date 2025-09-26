Sensacyjna Piotrcovia. Wicemistrzynie Polski pokonane

Nie pomyliliśmy się w przedmeczowej zapowiedzi, spodziewając się emocji w czwartkowym spotkaniu rozgrywanym w piotrkowskiej Hali Relax. Nikt jednak nie zakładał ani samego zwycięstwa, ani tym bardziej stylu, w jakim osiągnęły je zawodniczki Piotrcovii. Podopieczne Horatiu Pascy od początku meczu potwierdzały świetną formę i udowadniały to w starciu z aktualnymi wicemistrzyniami Polski. Im dalej w mecz, tym wyraźniej zaznaczała się przewaga miejscowych. Bardzo dobrze spisywała się Karolina Sarnecka, a zarówno obrona, jak i atak Piotrcovii Piotrków Trybunalski funkcjonowały bez zarzutu.

Do przerwy różnica pomiędzy oboma zespołami wynosiła pięć trafień i sytuacja nie uległa zmianie w drugiej części spotkania. PGE MKS El-Volt Lublin zdołał raz zbliżyć się na jedno trafienie, jednak był to jeden z nielicznych dobrych momentów w grze wicemistrzyń Polski. 15 niecelnych rzutów, 17 błędów własnych i zaledwie 17 zdobytych bramek - to wszystko sprawiło, że zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin niespodziewanie przegrały w Piotrkowie Trybunalskim 17:26 (9:14).

Odjazd mistrzyń

Jeśli ktoś spodziewał się natomiast niespodzianki w meczu ENEA MKS-u Gniezno z KGHM MKS-em Zagłębiem Lubin, mógł poczuć się zawiedziony. Podopieczne Bożeny Karkut od początku spotkania narzuciły swój styl gry, a w drugiej połowie systematycznie punktowały rywalki. Duży udział miały w tym skuteczne interwencje Barbary Zimy, a także bardzo dobra dyspozycja Natalii Janas - autorki 7 bramek. W szeregach ENEA MKS-u Gniezno wyróżniła się Katarzyna Cygan, która aż 8 razy znalazła sposób na bramkarki aktualnych mistrzyń Polski. Nie uchroniło to jednak gospodyń od porażki 24:36 (14:19).

Myślałyśmy, że możemy walczyć jak równy z równym z mistrzyniami Polski. Ten mecz pokazał jednak, że przed nami bardzo dużo pracy. Zbliżyłyśmy się do nich w drugiej części spotkania, natomiast nasze błędy spowodowały kolejny odskok Zagłębia i bardzo trudno jest dogonić taki wynik

Niepokonanym zespołem w ORLEN Superlidze Kobiet pozostaje również KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Marcina Palicy bardzo dobrze rozpoczęły środowe spotkanie, na co wpływ miała także słabsza postawa zawodniczek Sośnicy Gliwice. Klub z województwa śląskiego popełniał na początku meczu sporo błędów własnych, a dodatkowo zawodziła skuteczność w stuprocentowych sytuacjach. Można było odnieść wrażenie, że gliwiczanki nie do końca wierzyły w możliwość zwycięstwa z wyżej notowanym rywalem. Trener Marcin Palica, mając na uwadze weekendowe spotkanie w ramach Pucharu Europejskiego EHF, rotował składem, co również miało wpływ na poczynania jego zespołu na parkiecie Momentami gra KPR-u Gminy Kobierzyce nie była tak efektowna, jak sugerował wynik.

Sośnica Gliwice dopiero w końcówce meczu skutecznie zaczęła odrabiać straty, jednak nie uchroniło jej to przed porażką 24:31 (10:17).

Bez przełamania

Na pierwsze zwycięstwo w tegorocznym sezonie ORLEN Superligi Kobiet będą musiały poczekać zarówno zawodniczki Tauron Ruchu Szczypiorno Kalisz, jak i Piłki Ręcznej Koszalin.

Zespół z Kalisza rozegrał najsłabsze spotkanie w bieżących rozgrywkach i uległ Galiczance Lwów 23:31 (10:15). Największym mankamentem była skuteczność, szczególnie na prawym skrzydle. Sytuacja poprawiła się dopiero po grze na tej pozycji Małgorzaty Trawczyńskiej. W barwach aktualnych mistrzyń Ukrainy wyróżniła się bramkarka Maria Poliak, która zanotowała 16 skutecznych interwencji i zakończyła mecz ze skutecznością 42%.

Tego samego dnia Piłka Ręczna Koszalin zmierzyła się z Energa Startem Elbląg. Klub z Koszalina wzmocniła Sára Kovářová, wcześniej związana m.in. z PGE MKS-em El-Volt Lublin. Debiut w nowych barwach nie należał jednak do udanych, co mogło wynikać ze zbyt małej liczby treningów z zespołem. Sam występ drużyny z Koszalina można jednak ocenić pozytywnie - była równorzędnym rywalem dla czwartej ekipy poprzedniego sezonu i mogła nawet odwrócić losy spotkania. W decydujących fragmentach skuteczniejsze okazały się jednak zawodniczki Startu Elbląg. Nie przeszkodziły im nawet osłabienia - po czerwonych kartkach przed czasem parkiet musiały opuścić Paulina Kuźmińska, Karolina Wicik (za gradację kar) oraz Joanna Kozłowska.

- Start zawsze gra agresywnie w obronie. Przegrałyśmy przez słabą skuteczność w ataku, a nasza defensywa nie funkcjonowała tak, jak zakładałyśmy na treningach. Mamy dużo nowych zawodniczek w zespole i dopiero się zgrywamy. Mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy wyglądać coraz lepiej. Podziękowania należą się kibicom - mamy ich najlepszych w lidze, a oni mocno nas wspierają - oceniła Oleksandra Furmanets, skrzydłowa Piłki Ręcznej Koszalin.

