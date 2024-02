Sensacja w Koszalinie. Hit dla KPR-u Gminy Kobierzyce

Podopieczne Krzysztofa Przybylskiego notowały zwyżkę formy w ostatnim czasie, co potwierdziło m.in. zwycięstwo z Piotrcovią Piotrków Trybunalski . Nikt nie spodziewał się jednak, że koszalinianki będą w stanie powtórzyć ten wynik w starciu z MKS-em FunFloor Lublin. I trzeba dodać, że zawodniczki Młynów Stoisław sięgnęły po zwycięstwo w bardzo dobrym stylu. To one dominowały nad rywalkami, a w bramce aktualne wicemistrzynie Polski zatrzymała Natalia Filończuk.