Rok 2023 należał do nich. Podsumowanie roku w ORLEN Superlidze Kobiet

Rok 2023 należał do nich. Zawodniczki MKS Zagłębia Lubin udowodniły dominację w ORLEN Superlidze Kobiet, zdobywając tytuł mistrzyń Polski po raz trzeci z rzędu. Zagłębie dołączyło do KPR Ruchu Chorzów i MKS-u FunFloor Lublin - to właśnie te dwa kluby zdobywały w przeszłości tytuł najlepszej drużyny w kraju przez co najmniej trzy sezony z rzędu. Za nami 131 spotkań w których rzucono 7210 bramek. To był rok pełen emocji - zarówno na parkietach jak i trybunach. Przeczytaj co wydarzyło się w 2023 roku w ORLEN Superlidze Kobiet.