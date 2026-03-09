Reprezentantka Danii w Lublinie. Hitowy transfer wicemistrzyń Polski

To zdecydowanie jeden z najgłośniejszych transferów ostatnich lat w ORLEN Superlidze Kobiet. PGE MKS El-Volt Lublin wzmocniła reprezentantka Danii, która wraz z zespołem wywalczyła piąte miejsce na tegorocznych mistrzostwach świata.

- PGE MKS El-Volt Lublin to dla mnie właściwy kolejny krok. Klub ma duże ambicje, kulturę zwycięstwa i profesjonalne środowisko, w którym mogę się rozwijać jako zawodniczka - powiedziała Sarah Paulsen, nowa zawodniczka PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Sarah Paulsen to 29-letnia rozgrywająca, która odpowiada za organizację gry w ataku, a także dysponuje dobrym rzutem z drugiej linii. W sezonie 2025/2026 reprezentuje barwy duńskiego SønderjyskE Håndbold, a od 2024 roku występuje również w reprezentacji Danii. W bieżących rozgrywkach rozegrała 18 spotkań , w których zdobyła 108 bramek. Bardzo udanie zaprezentowała się zwłaszcza w lutym - jej 14 trafień w dwóch spotkaniach pozwoliło jej wywalczyć nagrodę MVP duńskiej Kvindeligaen.

Każda Dunka, która gra w kadrze lub się o nią ociera to świetna zawodniczka. Przede wszystkim świetnie wyszkolona technicznie. Piłka ręczna w Danii to sport narodowy. Tam byle kto nie ma prawa załapać się do reprezentacji

Sarah Paulsen zadebiutowała w Viborg HK w wieku 16 lat, zdobywając w swoim pierwszym meczu aż siedem bramek. Kilka miesięcy później miała już na swoim koncie pierwsze występy i bramki w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Trzy lata później reprezentantka Danii przeniosła się do Cercle Dijon Bourgogne, a po roku wzmocniła barwy norweskiego Molde HK Elite, gdzie spędziła kolejne trzy lata. Powrót do Danii nastąpił w 2021 roku, gdy jej obecny klub występował na drugim poziomie rozgrywek. Zespół bardzo szybko awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej, a najlepszy pod względem indywidualnym był sezon 2023/2024. Z dorobkiem 226 bramek została wówczas królową strzelczyń Kvindeligaen. To zaowocowało powołaniem do reprezentacji Danii, w której wystąpiła w 12 spotkaniach i zdobyła 18 bramek.

- Marka PGE MKS El-Volt Lublin staje się coraz mocniejsza. Świadczyć może o tym także nasze pierwsze wzmocnienie na sezon 2026/2027. Sarah Paulsen to zawodniczka o wyrobionej renomie w mocnej europejskiej lidze i mocnej europejskiej kadrze. Sprowadzając piłkarki spoza ORLEN Superligi Kobiet staramy się podnosić jakość nie tylko naszej drużyny, ale też całej ligi - dodał Tomasz Lewtak, prezes MKS Lublin S.A.

Sarah Paulsen - zdj. otrzymane od MKS Lublin Nadesłane materiał zewnętrzny

