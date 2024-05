Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki, które otrzymały nominacje do Gladiatorów. Następnie wybór zwyciężczyń wkroczył w decydującą fazę. W każdej z kategorii o zwycięstwie decydowali kibice (40% wagi głosów) oraz same zawodniczki i sztaby szkoleniowe klubów ORLEN Superligi Kobiet (60% wagi głosów). Wyjątkową kategorią był natomiast Wybór Sezonu - nominowane były w niej szczypiornistki, które najczęściej wygrywały tytuł Zawodniczki Tygodnia. Tu o zwycięstwie zdecydowali wyłącznie kibice. Gladiator dla królowej strzelczyń trafił do zawodniczki, która w trakcie sezonu rzuciła najwięcej bramek.

Reklama