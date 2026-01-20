Pracowity tydzień medalistek! Dolnośląskie derby w Kobierzycach!

W przypadku zespołów z województwa dolnośląskiego możemy mówić o prawdziwym maratonie spotkań. W ostatnich tygodniach KGHM MKS Zagłębie Lubin łączy rywalizację w ORLEN Superlidze Kobiet z występami w fazie grupowej Ligi Europejskiej Kobiet. Trudno nie odnieść wrażenia, że wąska ławka rezerwowych, spowodowana kontuzjami takich zawodniczek jak Patricia Matieli, Mariane Fernandes, Aneta Promis, Weronika Weber czy Martyna Dydek, przyczyniła się do porażek z Viborg HK, PGE MKS-em El-Volt Lublin czy CSM Corona Brasov.

- W życie każdego sportowca wkalkulowana jest zarówno wygrana, jak i przegrana. Taka nam się przydarzyła dzisiaj w Lublinie. Nie będziemy się tłumaczyć pucharami czy ubytkami personalnymi w zespole, bo miałyśmy prawdopodobnie około dwudziestu stuprocentowych rzutów, których nie zamieniłyśmy na bramki. Wydaje mi się, że wystarczyło połowę z nich wykorzystać i wynik tego meczu byłby zupełnie inny - powiedziała po meczu z PGE MKS-em El-Volt Lublin Joanna Drabik, obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Piąte z siedmiu styczniowych spotkań czeka natomiast zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce, które w środę zmierzą się z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Trzy dni później dolnośląski zespół rozegra rewanżowe spotkanie Pucharu Europejskiego EHF w Hiszpanii. Zadanie awansu do kolejnej fazy tych rozgrywek będzie jednak bardzo trudne, ponieważ KPR Gminy Kobierzyce musi odrobić sześciobramkową stratę. Wydaje się, że zespół prowadzony przez Herlandera Silvę wrócił na właściwe tory w ORLEN Superlidze Kobiet, o czym świadczy seria trzech zwycięstw z rzędu. Dolnośląski zespół jest już niemal pewny gry w grupie mistrzowskiej tych rozgrywek, a dodatkowo zbliżył się na dystans trzech punktów do trzeciej w tabeli Piotrcovii Piotrków Trybunalski.

- Postaramy się zrobić wszystko, by wygrać mecz z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Chcemy odrobić te punkty, które straciłyśmy i chcemy walczyć dalej o medal, także ja liczę na zwycięstwo - powiedziała Aleksandra Kucharska, kapitan KPR-u Gminy Kobierzyce.

Nadrobienie zaległości

Pracowity tydzień czeka również zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin. Najpierw lublinianki rozegrają zaległe spotkanie z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz, a następnie zmierzą się w Biłgoraju z Galiczanką Lwów. Podopieczne Pawła Tetelewskiego będą zdecydowanym faworytem obu meczów. Trudno spodziewać się niespodzianki, zwłaszcza że PGE MKS El-Volt Lublin notuje serię ośmiu zwycięstw w ORLEN Superlidze Kobiet. Warto dodać, że spotkanie z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz będzie dla PGE MKS-u Lublin tysięcznym meczem w najwyższej klasie rozgrywkowej.

- Teraz mamy taki mini maraton wyjazdowy. Po Kaliszu czeka nas wyjazd do Biłgoraju na mecz z Galiczanką, a następnie KPR Gminy Kobierzyce. To wszystko na wyjeździe i co trzy dni. Zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba cały czas trenować. Przestoje potrafią się źle kończyć. Trener ma do dyspozycji cały zespół i oby tak pozostało - powiedziała Sylwia Matuszczyk, obrotowa lubelskiego zespołu.

W sobotnie popołudnie czekają nas również starcia w Gliwicach oraz Piotrkowie Trybunalskim. Podopieczne Michała Kubisztala złapały oddech w ORLEN Superlidze Kobiet, pokonując w miniony poniedziałek TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Warto odnotować powrót do gry Gabijii Pilikauskaite. Dziewiętnastoletnia reprezentantka Litwy w swoim pierwszym meczu od listopada 2025 roku zdobyła pięć bramek i była jedną z wiodących postaci swojego zespołu. W spotkaniu z Piłką Ręczną Koszalin zawodniczki Sośnicy Gliwice powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwo w ORLEN Superlidze Kobiet. Zadanie to nie będzie jednak łatwe, ponieważ koszalinianki są na dobrej drodze do znalezienia się w grupie mistrzowskiej tych rozgrywek. Podopieczne Dmytro Hrebeniuka nie mogą sobie jednak pozwolić na stratę punktów, tak jak miało to miejsce w meczu z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz.

Trudne zadanie

Krasoń Piotrcovia Piotrków Trybunalski zmierzy się natomiast z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz. Klub z województwa łódzkiego przerwał serię czterech porażek z rzędu w spotkaniu z Energą Start Elbląg i z pewnością będzie chciał podtrzymać dobrą passę w sobotnim meczu rozgrywanym przed własną publicznością. Tym bardziej że stopniała przewaga piotrkowianek nad KPR-em Gminy Kobierzyce. Dolnośląski zespół ma bowiem przed sobą starcia z KGHM MKS Zagłębiem Lubin oraz PGE MKS-em El-Volt Lublin, co dla Piotrcovii stanowi dobrą okazję, by przystąpić do rywalizacji w grupie mistrzowskiej ze sporą przewagą nad czwartym zespołem w tabeli.

O sprawienie niespodzianki spróbują powalczyć zawodniczki TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz, które w ostatniej kolejce przegrały ważne spotkanie z Sośnicą Gliwice. Nie pomógł w nim debiut dwóch nowych zawodniczek - Moniki Ciesiółki oraz Tality Alves Carneiro. Pierwsza z nich to doświadczona bramkarka, znana z występów m.in. w KPR-ze Gminy Kobierzyce oraz Ruchu Chorzów. Reprezentantka Brazylii ma natomiast w swoim CV grę m.in. w Turcji, Hiszpanii, Rumunii oraz na Wyspach Owczych.

Na zakończenie 16. serii ORLEN Superligi Kobiet dojdzie do starcia pomiędzy zawodniczkami Enea MKS-u Gniezno i Energa Startu Elbląg. Będzie to pojedynek piątego z czwartym zespołem poprzednich rozgrywek. Drużyna z województwa wielkopolskiego może co najmniej utrzymać, a nawet poprawić swoją pozycję w tabeli z poprzedniego sezonu. Z kolei Energa Start Elbląg zachowuje już tylko matematyczne szanse na awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz tracą siedem punktów do szóstej w tabeli Piłki Ręcznej Koszalin, a do zakończenia rundy zasadniczej pozostały zaledwie trzy spotkania. W zdecydowanie lepszym położeniu znajdują się zawodniczki Enea MKS-u Gniezno, które zajmują piąte miejsce, jednak ich ambicje sięgają znacznie wyżej, a celem pozostaje walka o medal ORLEN Superligi Kobiet.

TERMINARZ 16. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

KPR Gminy Kobierzyce - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa, 21 stycznia, godz. 20:30)

Galiczanka Lwów - PGE MKS El-Volt Lublin (sobota, 24 stycznia, godz. 16)

Sośnica Gliwice - Piłka Ręczna Koszalin (sobota 24 stycznia, godz. 16)

Krasoń Piotrcovia Piotrków Trybunalski - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz (sobota 24 stycznia, godz. 18)

Enea MKS Gniezno - Energa Start Elbląg (wtorek 27 stycznia, godz. 20)

ZALEGŁY MECZ 10. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - PGE MKS El-Volt Lublin (środa 21 stycznia, godz. 18)

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Galiczanka Lwów. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

KGHM MKS Zagłębie Lubin materiały prasowe materiały prasowe

Kinga Jakubowska, KGHM MKS Zagłębie Michal Janek/REPORTER East News

Natalia Janas IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Rollinger East News