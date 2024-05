Poznaj nominacje do Gladiatorów ORLEN Superligi Kobiet 2024

Głosowanie na Gladiatory 2024 wkracza w decydującą fazę. Kapituła złożona z dziennikarzy sportowych oraz ekspertów wyłoniła najlepsze szczypiornistki i trenerów, którzy otrzymali nominacje do prestiżowych nagród ORLEN Superligi Kobiet w dziewięciu na 11 kategorii.

Reprezentantki dziewięciu klubów ORLEN Superligi Kobiet powalczą o prestiżowe nagrody

Spośród wszystkich 10 zespołów grających w ORLEN Superlidze Kobiet , dziewięć z nich ma w swoich szeregach szczypiornistki nominowane do Gladiatorów . Najwięcej, bo aż 14 nominacji, padło łupem KGHM Zagłębia Lubin. MKS Urbis Gniezno otrzymał pięć nominacji, po cztery na swoim koncie ma MKS FunFloor Lublin oraz KPR Gminy Kobierzyce, a trzy nominacje powędrowały do zawodniczek Handball JKS Jarosław oraz Młynów Stoisław Koszalin. Po jednej nominacji otrzymały szczypiornistki reprezentujące EKS Start Elbląg, Galiczankę Lwów oraz MKS Piotrcovię Piotrków Trybunalski. W walce o prestiżowe nagrody zabraknie szczypiornistek AWS Energii Szczypiorna Kalisz, które nie otrzymały żadnej nominacji.

KGHM Zagłębie Lubin ma swoje reprezentantki w każdej z kategorii Gladiatorów . Wśród nich znalazło się aż sześć zawodniczek, które zostały nominowane dwukrotnie. Są to: Karolina Kochaniak-Sala (Boczna Rozgrywająca i Zawodniczka Sezonu), Patricia Matieli (Środkowa Rozgrywająca i Zawodniczka Sezonu), Joanna Drabik (Obrotowa i Obrończyni Sezonu), Daria Michalak (Skrzydłowa i Zawodniczka Sezonu), Barbara Zima (Bramkarka i Wybór Sezonu) oraz Daria Przywara (Boczna Rozgrywająca i Odkrycie Sezonu).

O tytułach zdecydują kibice, zawodnicy i sztaby szkoleniowe

Już teraz w oficjalnej aplikacji Superligi, dostępnej na smartfony z systemem Android oraz iOS, ruszyło głosowanie, w którym to kibice mogą oddać swój głos na najlepsze szczypiornistki w poszczególnych kategoriach. Typy kibiców zostaną skonfrontowane z typami zawodniczek i sztabów, w stosunku 40 proc. wagi głosów kibiców do 60 proc. wagi głosów szczypiornistek i szkoleniowców. Głosowania potrwa do 15 maja.