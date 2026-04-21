Potknięcia niewskazane! ORLEN Superliga Kobiet wkracza w decydującą część sezonu!

ENEA MKS Gniezno zmierzy się przed własną publicznością z KRASOŃ MKS Piotrcovią. Podopieczne Horatiu Pascy zapewniły sobie w ubiegły czwartek brązowy medal mistrzostw Polski, natomiast zawodniczki z Gniezna mają szansę na zajęcie czwartego miejsca w tabeli. To właśnie ono gwarantuje udział w Pucharze Europejskim EHF - rozgrywkach, w których ENEA MKS rywalizował przed dwoma laty i odpadł dopiero w ćwierćfinale z Iuventą Michalovce, prowadzoną wówczas przez ich obecnego szkoleniowca, Petera Kostkę. Gnieźnianki chcą zatem zniwelować czteropunktową stratę do czwartego w tabeli KPR-u Gminy Kobierzyce, a także odnieść pierwsze zwycięstwo od 31 stycznia 2026 roku.

- Pozostały nam cztery spotkania do końca sezonu. Musimy wyjść z podniesioną głową na mecz z KRASOŃ MKS Piotrcovią i dać z siebie wszystko, by trzy punkty zostały w domu - zapowiedziała Aleksandra Hypka, bramkarka ENEA MKS-u Gniezno.

Trudny teren

Podopieczne Pawła Tetelewskiego mają przed sobą wyjazd do Kobierzyc. W poprzednich sezonach były to starcia budzące największe zainteresowanie, pomijając oczywiście spotkania pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin a KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Choć w poprzednich latach biało-zielone miały spore problemy z KPR-em Gminy Kobierzyce, to w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet odniosły już trzy zwycięstwa nad tym rywalem.

Ostatnia wygrana w Hali Globus nie przyszła jednak łatwo, a zawodniczki lubelskiego zespołu zdołały przechylić szalę zwycięstwa dopiero w końcówce spotkania. W ostatnim meczu z Piłką Ręczną Koszalin nie mogło zagrać kilka zawodniczek: Daria Szynkaruk, Sanja Radosavljević, Szimonetta Planeta, Patricia Lima, Sylwia Matuszczyk oraz Maria Prieto O'Mullony. Wydaje się jednak, że w niedzielnym meczu PGE MKS El-Volt Lublin wystąpi w bardziej optymalnym zestawieniu.

- To pytanie należy zadać naszym fizjoterapeutom. Na pewno będzie trudno o wzmocnienia na rozegraniach, jednak na skrzydłach - zarówno Sanja Radosavljević, jak i Daria Szynkaruk, a także obrotowa Sylwia Matuszczyk powinny nam pomóc. Przed nami jeszcze tydzień czasu, więc zobaczymy jak się to będzie układało - mówił po niedzielnym spotkaniu Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Zdecydowany faworyt

Teoretycznie łatwiejsze zadanie czeka zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które udadzą się na mecz do Koszalina. Podopieczne Dmytro Hrebeniuka spisują się znacznie słabiej niż w poprzednich tygodniach, a w ubiegły weekend przegrały na wyjeździe z PGE

MKS-em El-Volt Lublin aż 21:39 (9:23). Trener koszalińskiego zespołu nie mógł skorzystać w tym meczu z takich zawodniczek jak m.in. Ivana Arsenievska czy Jelena Knežević.

- Dziewczyny wyszły na mecz pewne siebie i skoncentrowane. Początek był bardzo dobry. Niestety, zaczęły się błędy, piłka odbijała się od poprzeczki, były niewykorzystane rzuty karne, w zaledwie trzynastoosobowym dziś składzie wdało się zmęczenie, a o zmiany było trudno. Nie wystarczyło nam sił do końca. Chcieliśmy zagrać dużo lepiej - powiedział po spotkaniu Dmytro Hrebeniuk, trener Piłki Ręcznej Koszalin.

KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonało natomiast ENEA MKS Gniezno 29:19 (13:7) i utrzymało dwupunktową przewagę nad PGE MKS-em El-Volt Lublin. Na duże uznanie w grze aktualnych mistrzyń Polski zasługiwała przede wszystkim defensywa, którą dowodziła Joanna Drabik. To przyczyniło się również do świetnej dyspozycji w bramce Barbary Zimy, która w pierwszej połowie niedzielnego meczu zanotowała 12 skutecznych interwencji i broniła na poziomie 63% skuteczności.

- Chciałabym oprócz bramkarek wyróżnić obronę. W środkowym sektorze Asia Drabik dzisiaj naprawdę pokazała, co znaczy dobra obrona, aktywna i przewidująca defensywa i to był naprawdę super mecz, jeżeli chodzi o tą formację - oceniła Bożena Karkut, trenerka KGHMKS Zagłębia Lubin.

TERMINARZ 25. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

GRUPA MISTRZOWSKA:

ENEA MKS Gniezno - KRASOŃ MKS Piotrcovia (środa 22 kwietnia, godz. 20:30).

KPR Gminy Kobierzyce - PGE MKS El-Volt Lublin (niedziela 26 kwietnia, godz. 16)

Piłka Ręczna Koszalin - KGHM MKS Zagłębie Lublin (niedziela 26 kwietnia, godz. 16)

