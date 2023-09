Pokonać niepokonanych. Zapowiedź 4. serii Orlen Superligi Kobiet

Najciekawiej zapowiadające się spotkanie 4. serii Orlen Superligi Kobiet powinno czekać kibiców w Jarosławiu. Faworytem meczu będą brązowe medalistki poprzednich rozgrywek, jednak w sobotnie popołudnie może czekać ich trudna przeprawa. Podopieczne Michała Kubisztala zostały rozbite w poprzednim tygodniu przez zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin , jednak w pozostałych dwóch spotkaniach pokazały sie one z dobrej strony i z czteroma punktami zajmują piąte miejsce w tabeli. Niepokonanym zespołem będzie chciał zostać jednak KPR Gminy Kobierzyce , który znalazł do tej pory sposób na Start Elbląg, Galiczankę Lwów oraz AWS Energa Szczypiorno Kalisz .

Emocji nie powinno zabraknąć również w Koszalinie. Przed zawodniczkami Młynów Stoisław zostało postawione zadanie zajęcia miejsca w pierwszej szóstce tabeli Orlen Superligi Kobiet , tymczasem początek sezonu jest dla tego zespołu niezbyt udany. Powodów do zadowolenia nie ma również w Piotrcovii Piotrków Trybunalski . Podopieczne Agaty Cecotki miały zagrozić KPR-owi Gminy Kobierzyce, jednak już na starcie sezonu doznały one porażek z Handball JKS-em Jarosław i MKS-em URBIS Gniezno .

Z Piotrcovią musimy postarać się zagrać tak jak graliśmy przez pierwszych piętnaście minut meczu z Zagłębiem, kiedy dobrze spisywaliśmy się w obronie. To my musimy postawić warunki. Gramy na swoim parkiecie i wypadałoby w końcu wygrać za trzy punkty

Czy MKS URBIS Gniezno zatrzyma aktualne wicemistrzynie Polski? To pytanie zadają sobie kibice ubiegłorocznego beniaminka Orlen Superligi Kobiet , który historyczne zwycięstwo w najwyższej klasie rozgrywkowej zanotował właśnie z tym rywalem. Trudno liczyć jednak na niespodziankę, ponieważ lublinianki pod wodzą Edyty Majdzińskiej spisują się znakomicie, a w poprzedniej serii rozbiły one Handball JKS Jarosław.

- Nie żyjemy tym, co wydarzyło się w ubiegłym sezonie. Teraz mamy zupełnie inne założenia. Zmieniła się koncepcja gry. Ostatnie spotkania z zespołem z Gniezna wygrałyśmy "gładko", ale nasze rywalki na pewno będą walczyły. Nie poddadzą się łatwo. My jesteśmy już po dosyć szczegółowej analizie gry naszych przeciwniczek. Jesteśmy dobrze przygotowane do tego starcia. Wiemy, że jest to już lepiej poukładany zespół, niż w letnim okresie przygotowawczym. Chcemy jednak w sobotę być z siebie tak samo zadowolone, jak po pierwszych trzech spotkaniach - zapowiedziała Dominika Więckowska, rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin.