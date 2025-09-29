Podrażnione lublinianki czy ambitnie gnieźnianki? Hitowe starcie w Hali Globus!

Hitem zbliżającej się 5. serii ORLEN Superligi Kobiet wydaje się spotkanie KPR-u Gminy Kobierzyce z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, jednak zostało ono przełożone ze względu na udział pierwszego z tych zespołów w Pucharze Europejskim EHF. W najbliższych dniach oczy kibiców zwrócone będą zatem na Halę Globus w Lublinie, gdzie zawodniczki PGE MKS-u El-Volt będą chciały zrehabilitować się przed swoimi kibicami po niespodziewanej porażce z Piotrcovią. Trudno nie odnieść wrażenia, że był to po prostu słaby występ lubelskiej drużyny - 15 niecelnych rzutów, 17 błędów własnych i zaledwie 17 zdobytych bramek.

- Musimy podnieść głowy, wyjść na mecz z Gnieznem, pokazać dobrą piłkę ręczną i wygrać. Na pewno nie będzie to proste, bo zespół z Gniezna to fajna drużyna. Dobrze się buduje. Widać zmianę na plus po zmianie trenera. Dziewczyny grają bardzo szybko i mocno w obronie. Mam nadzieję jednak, że podniesiemy się po tej porażce z Piotrcovią i pokażemy inne oblicze naszego zespołu - powiedziała Daria Szynkaruk, skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Niespodziankę chciałyby sprawić zawodniczki ENEA MKS-u Gniezno, które w poprzedniej serii zmierzyły się z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. To nie był zły mecz w wykonaniu zespołu prowadzonego przez Petera Kostkę, jednak aktualne mistrzynie Polski wypunktowały każdy błąd rywalek i pewnie sięgnęły po trzy punkty. Z pewnością gnieźnieńska drużyna miała dobry materiał do przepracowania, a efekty tej pracy powinniśmy zobaczyć we wtorkowym spotkaniu w Lublinie. "Gnieźnieńskie Pszczoły" już w poprzednim sezonie potrafiły rywalizować na równi z zawodniczkami PGE MKS-u El-Volt.

- Po ciężkim meczu z Zagłębiem wiemy, nad czym mamy pracować, ale przede wszystkim skupiamy się na sobie i na tym, aby wyeliminować błędy. Lublin jest wymagającym przeciwnikiem, jednak wierzymy, że uda nam się powalczyć i pokazać charakter na parkiecie - zapowiedziała Paulina Musiał, rozgrywająca Enea MKS-u Gniezno.

Derby mistrzyń

Aktualne mistrzynie Ukrainy - zawodniczki Galiczanki Lwów - zmierzą się w Biłgoraju z mistrzyniami Polski z Lubina. Na tym etapie sezonu ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia prezentują najwyższą i najrówniejszą formę spośród wszystkich kandydatów do złotego medalu, dlatego trudno spodziewać się niespodzianki. Galiczanka Lwów nie zamierza jednak ułatwiać zadania rywalkom. Ostatnie mecze w wykonaniu drużyny z Ukrainy były bardzo udane - odniosła zwycięstwa w spotkaniach z zespołami z Elbląga i Koszalina, a także stoczyła wyrównany pojedynek z Enea MKS-em Gniezno.

W niedzielny wieczór do rywalizacji w ORLEN Superlidze Kobiet powrócą zawodniczki Energa Startu Elbląg, które w miniony weekend brały udział w pierwszej rundzie Pucharu

Europejskiego EHF. Pierwsze spotkanie, rozgrywane w Turcji, nie układało się początkowo po myśli drużyny prowadzonej przez Magdalenę Stanulewicz, jednak elblążanki potrafiły wypracować kilkubramkową przewagę przed rewanżem. Także i on został rozegrany w Turcji, dwa dni później. Energa Start Elbląg przegrał to spotkanie minimalnie, ale wywalczył awans do kolejnej rundy europejskich rozgrywek. W ORLEN Superlidze ich rywalem będą zawodniczki Sośnicy Gliwice, które wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Czas na przełamanie

W niedzielne popołudnie rozegrane zostanie także spotkanie pomiędzy zawodniczkami Tauron Ruchu Szczypiorno Kalisz a Piłką Ręczną Koszalin. Oba zespoły wciąż czekają na pierwsze punkty w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, choć wydaje się, że lepiej prezentowały się dotychczas zawodniczki z Koszalina - i to na tle czterech najlepszych drużyn poprzednich rozgrywek. Często jednak dobra gra przeciwko bardzo silnym rywalom nie przekłada się na pojedynki z zespołami o podobnym potencjale. Tym bardziej że drużyna z Kalisza, mająca w składzie tak doświadczone zawodniczki jak Marta Gęga, Karolina Jasinowska czy Simona Szarkova, nie zamierza pełnić roli outsidera w ORLEN Superlidze Kobiet.

TERMINARZ 5. SERII ORLEN Superligi Kobiet

PGE MKS El-Volt Lublin - Enea MKS Gniezno (wtorek 30 września, godz. 20:30)

Galiczanka Lwów - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa 1 października, godz. 18)

KPR Gminy Kobierzyce - Piotrcovia Piotrków Tryb. (przełożony)

Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Piłka Ręczna Koszalin (niedziela 5 października, godz. 16)

Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice (niedziela 5 października, godz. 18)

Enea MKS Gniezno - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zapowiedź 5. serii ORLEN Superligi Kobiet ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

Zapowiedź 5. serii ORLEN Superligi Kobiet ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe