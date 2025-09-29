Podrażnione lublinianki czy ambitnie gnieźnianki? Hitowe starcie w Hali Globus!
5. seria ORLEN Superligi Kobiet rozpocznie się w Lublinie, gdzie zawodniczki PGE MKS-u El-Volt będą chciały zrehabilitować się przed własną publicznością po niespodziewanej porażce z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Emocji nie zabraknie także w Kaliszu, gdzie Tauron Ruch Szczypiorno i Piłka Ręczna Koszalin stoczą bój o pierwsze punkty w sezonie.
Hitem zbliżającej się 5. serii ORLEN Superligi Kobiet wydaje się spotkanie KPR-u Gminy Kobierzyce z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, jednak zostało ono przełożone ze względu na udział pierwszego z tych zespołów w Pucharze Europejskim EHF. W najbliższych dniach oczy kibiców zwrócone będą zatem na Halę Globus w Lublinie, gdzie zawodniczki PGE MKS-u El-Volt będą chciały zrehabilitować się przed swoimi kibicami po niespodziewanej porażce z Piotrcovią. Trudno nie odnieść wrażenia, że był to po prostu słaby występ lubelskiej drużyny - 15 niecelnych rzutów, 17 błędów własnych i zaledwie 17 zdobytych bramek.
- Musimy podnieść głowy, wyjść na mecz z Gnieznem, pokazać dobrą piłkę ręczną i wygrać. Na pewno nie będzie to proste, bo zespół z Gniezna to fajna drużyna. Dobrze się buduje. Widać zmianę na plus po zmianie trenera. Dziewczyny grają bardzo szybko i mocno w obronie. Mam nadzieję jednak, że podniesiemy się po tej porażce z Piotrcovią i pokażemy inne oblicze naszego zespołu - powiedziała Daria Szynkaruk, skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin.
Niespodziankę chciałyby sprawić zawodniczki ENEA MKS-u Gniezno, które w poprzedniej serii zmierzyły się z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. To nie był zły mecz w wykonaniu zespołu prowadzonego przez Petera Kostkę, jednak aktualne mistrzynie Polski wypunktowały każdy błąd rywalek i pewnie sięgnęły po trzy punkty. Z pewnością gnieźnieńska drużyna miała dobry materiał do przepracowania, a efekty tej pracy powinniśmy zobaczyć we wtorkowym spotkaniu w Lublinie. "Gnieźnieńskie Pszczoły" już w poprzednim sezonie potrafiły rywalizować na równi z zawodniczkami PGE MKS-u El-Volt.
- Po ciężkim meczu z Zagłębiem wiemy, nad czym mamy pracować, ale przede wszystkim skupiamy się na sobie i na tym, aby wyeliminować błędy. Lublin jest wymagającym przeciwnikiem, jednak wierzymy, że uda nam się powalczyć i pokazać charakter na parkiecie - zapowiedziała Paulina Musiał, rozgrywająca Enea MKS-u Gniezno.
Derby mistrzyń
Aktualne mistrzynie Ukrainy - zawodniczki Galiczanki Lwów - zmierzą się w Biłgoraju z mistrzyniami Polski z Lubina. Na tym etapie sezonu ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia prezentują najwyższą i najrówniejszą formę spośród wszystkich kandydatów do złotego medalu, dlatego trudno spodziewać się niespodzianki. Galiczanka Lwów nie zamierza jednak ułatwiać zadania rywalkom. Ostatnie mecze w wykonaniu drużyny z Ukrainy były bardzo udane - odniosła zwycięstwa w spotkaniach z zespołami z Elbląga i Koszalina, a także stoczyła wyrównany pojedynek z Enea MKS-em Gniezno.
W niedzielny wieczór do rywalizacji w ORLEN Superlidze Kobiet powrócą zawodniczki Energa Startu Elbląg, które w miniony weekend brały udział w pierwszej rundzie Pucharu
Europejskiego EHF. Pierwsze spotkanie, rozgrywane w Turcji, nie układało się początkowo po myśli drużyny prowadzonej przez Magdalenę Stanulewicz, jednak elblążanki potrafiły wypracować kilkubramkową przewagę przed rewanżem. Także i on został rozegrany w Turcji, dwa dni później. Energa Start Elbląg przegrał to spotkanie minimalnie, ale wywalczył awans do kolejnej rundy europejskich rozgrywek. W ORLEN Superlidze ich rywalem będą zawodniczki Sośnicy Gliwice, które wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.
Czas na przełamanie
W niedzielne popołudnie rozegrane zostanie także spotkanie pomiędzy zawodniczkami Tauron Ruchu Szczypiorno Kalisz a Piłką Ręczną Koszalin. Oba zespoły wciąż czekają na pierwsze punkty w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, choć wydaje się, że lepiej prezentowały się dotychczas zawodniczki z Koszalina - i to na tle czterech najlepszych drużyn poprzednich rozgrywek. Często jednak dobra gra przeciwko bardzo silnym rywalom nie przekłada się na pojedynki z zespołami o podobnym potencjale. Tym bardziej że drużyna z Kalisza, mająca w składzie tak doświadczone zawodniczki jak Marta Gęga, Karolina Jasinowska czy Simona Szarkova, nie zamierza pełnić roli outsidera w ORLEN Superlidze Kobiet.
TERMINARZ 5. SERII ORLEN Superligi Kobiet
- PGE MKS El-Volt Lublin - Enea MKS Gniezno (wtorek 30 września, godz. 20:30)
- Galiczanka Lwów - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa 1 października, godz. 18)
- KPR Gminy Kobierzyce - Piotrcovia Piotrków Tryb. (przełożony)
- Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz - Piłka Ręczna Koszalin (niedziela 5 października, godz. 16)
- Energa Start Elbląg - Sośnica Gliwice (niedziela 5 października, godz. 18)