Piotrcovia "postraszyła" mistrzynie. Niespodzianka w Koszalinie

Świetnie spisująca się w tym sezonie Piotrcovia Piotrków Trybunalski była bardzo bliska sprawienia niespodzianki w starciu z aktualnymi mistrzyniami Polski. Przez większość spotkania wynik oscylował wokół remisu, a jeśli któraś z drużyn wychodziła na prowadzenie, było ono minimalne i najczęściej należało do zawodniczek KGHM MKS Zagłębia Lubin. Bardzo dobre zawody rozgrywały m.in. Romana Roszak i Lucyna Sobecka, a po przerwie gospodynie zdołały wypracować dwubramkową przewagę. Wówczas o czas poprosiła trenerka Zagłębia, Bożena Karkut.

Reakcja mistrzyń Polski była natychmiastowa - szybko doprowadziły do wyrównania i w kolejnych minutach to one częściej znajdowały się na prowadzeniu. Na dwie minuty przed końcem spotkania bramkę z rzutu karnego zdobyła Kinga Jakubowska i jak się później okazało, to właśnie to trafienie przesądziło o zwycięstwie KGHM MKS Zagłębia Lubin 28:27 (15:15).

- To był dla nas najtrudniejszy dotychczas mecz, również ze względu na osłabienia w zespole. W tym spotkaniu miałyśmy do dyspozycji jedynie cztery rozgrywające (nieobecne były m.in. Patricia Matieli i Mariane Fernandes dop. DO). Posypały się u nas kontuzje i większe obciążenia miały poszczególne zawodniczki. Z drugiej strony spodziewałyśmy się tutaj takiego meczu, ponieważ zawodniczki Piotrcovii zawsze prezentują się dobrze przed własną publicznością - powiedziała Kinga Jakubowska, rozgrywająca KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Niespodzianka w Koszalinie…

Tydzień wcześniej zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin zaprezentowały się z dobrej strony w Lublinie, a teraz sprawiły niemałą niespodziankę, pokonując KPR Gminy Kobierzyce 33:32 (14:17). Bohaterką zespołu z Koszalina została Mai Gomaa, która zanotowała kluczową interwencję, a następnie zdobyła zwycięską bramkę rzutem przez całe boisko. Brązowe medalistki poprzedniego sezonu bardzo źle rozegrały ostatni kwadrans spotkania, pozwalając rywalkom odrobić pięciobramkową stratę. Była to już szósta porażka dolnośląskiego zespołu w obecnych rozgrywkach, która znacząco komplikuje jego sytuację w walce o medale ORLEN Superligi Kobiet.

W drugiej połowie miałyśmy przewagę trzech, czterech, pięciu bramek i po prostu „wypuściłyśmy” ten mecz. Popełniłyśmy za dużo błędów, zbyt wiele było nietrafionych rzutów, zwłaszcza w drugiej części spotkania, i rezultat jest taki, jaki jest. Widziałyśmy, że tu się ciężko gra, ale nie zwieszamy teraz głów i walczymy dalej

Niespodzianki nie było natomiast w jedynym sobotnim spotkaniu 12. serii, w którym Energa Start Elbląg pokonał na wyjeździe TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz 37:34 (23:20). Zespół

z województwa wielkopolskiego, m.in. za sprawą Marty Gęgi, Simony Szarkovej i Natalii Doktorczyk, przez bardzo długi czas pozostawał w grze o zwycięstwo. W decydujących momentach skuteczniejsze okazały się jednak zawodniczki z Elbląga. Świetne zawody rozegrały Aleksandra Zych oraz Tatsiana Pahrabitskaya, które zdobyły po dziesięć bramek.

… i w Biłgoraju

W ORLEN Superlidze Kobiet nie brakuje zaskakujących rozstrzygnięć, a za jedno z nich należy uznać porażkę zawodniczek Enea MKS-u Gniezno w wyjazdowym spotkaniu z Galiczanką Lwów. Zaledwie tydzień wcześniej zespół prowadzony przez Petera Kostkę pokonał bardzo dobrze dysponowaną Piotrcovię Piotrków Trybunalski, która teraz była o krok od zwycięstwa nad KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Kibice zgromadzeni w Biłgoraju obejrzeli niezwykle emocjonujące spotkanie, w którym padły aż 72 bramki. Aktualne mistrzynie Ukrainy do zwycięstwa poprowadziły liderki zespołu - Svitlana Havrysh oraz Diana Dmytryshyn. Galiczanka Lwów już na początku spotkania wypracowała sobie kilkubramkową przewagę i konsekwentnie utrzymywała ją do końcowej syreny.

Gnieźniankom nie pomogła znakomita postawa Nusy Fegic, która zdobyła osiem bramek oraz wywalczyła aż siedem rzutów karnych dla Enea MKS-u. Kto wie, czy zespół z województwa wielkopolskiego nie cieszyłby się ze zwycięstwa, gdyby nie aż cztery niewykorzystane rzuty z linii siódmego metra.

Na pozycję wiceliderek ORLEN Superligi Kobiet awansowały zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, które w wyjazdowym spotkaniu pokonały Sośnicę Gliwice 33:22 (17:13). Gospodynie starały się dotrzymywać kroku faworyzowanym rywalkom, jednak po przerwie przewaga aktualnych wicemistrzyń Polski zaczęła systematycznie rosnąć.

- Gliwiczanki zaczęły spotkanie bardzo dobrze, ale wiedziałyśmy, że musimy te trzy punkty wywalczyć. Po przerwie rywalki opadły z sił i mogłyśmy wyprowadzić kilka kontr. Sośnica nie ma tylu zmian i to było chyba kluczem do zwycięstwa. Kibicom życzymy w nowym roku wielu emocji, a sobie jak najmniej kontuzji - powiedziała Daria Szynkaruk, skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin.

