Piotrcovia nie zwalnia tempa. Nieoczekiwany rezultat w Biłgoraju

Bardzo wysokie zwycięstwa w miniony weekend odniosły zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin oraz KGHM MKS Zagłębia Lubin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego szybko narzuciły swój styl gry zawodniczkom Piłki Ręcznej Koszalin i już w pierwszych minutach wypracowały wyraźną przewagę. Każdy błąd gospodyń był bezlitośnie karany skutecznymi kontratakami, które kończyła Adrianna Górna - skrzydłowa zdobyła w całym spotkaniu aż 13 bramek! Jeszcze na kwadrans przed końcem meczu zespół prowadzony przez Dmytro Hrebeniuka miał na swoim koncie zaledwie trzynaście trafień, jednak ostatecznie uległ aktualnym wicemistrzyniom Polski 20:43 (8:22).

- Cieszę się, gdy mogę dołożyć od siebie "cegiełkę" do zwycięstwa. Oczywiście dzięki koleżankom zdobywam bramki, bo moja pozycja jest zależna od nich. Fajnie, że mnie widzą, podają i wykorzystują to, co mogę od siebie dać. To dobry początek, chociaż jeszcze się trochę "budujemy". Mamy trochę braków kadrowych, ale uważam, że z meczu na mecz będziemy coraz silniejsze, gdy wszystkie dziewczyny wrócą na boisko - zapowiedziała Adrianna Górna, skrzydłowa PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Popisu strzeleckiego aktualnym wicemistrzyniom Polski pozazdrościły również zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które pewnie pokonały Sośnicę Gliwice 43:29 (21:15). Ubiegłoroczny beniaminek starał się dotrzymywać kroku zespołowi z Dolnego Śląska, jednak z każdą kolejną minutą przewaga lubinianek systematycznie rosła. Trenerka Bożena Karkut mogła po raz kolejny mocno rotować składem, a wprowadzona na parkiet Kinga Grzyb zdobyła osiem bramek, zachowując 100% skuteczności.

Mocna Piotrcovia

Podopieczne Horatiu Pascy bardzo udanie rozpoczęły nowy sezon ORLEN Superligi Kobiet. Najpierw wysoko pokonały Galiczankę Lwów różnicą 15 bramek, a kilka dni później odniosły kolejne, cenne zwycięstwo, wygrywając z Enea MKS-em Gniezno. Niezwykle skuteczna była ponownie Romana Roszak, która zakończyła spotkanie z 12 bramkami na koncie. Po 30 minutach gry zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski prowadziły 19:12, jednak po przerwie przyjezdne zaczęły odrabiać straty i uwierzyły w korzystny wynik. W bramce zespół z województwa łódzkiego mógł jednak liczyć na świetną dyspozycję Karoliny Sarneckiej, która w kluczowych momentach zatrzymywała rywalki. Ostatecznie Piotrcovia pokonała Enea MKS Gniezno 32:28 (19:12).

Beniaminek zaskoczył

Nieudany weekend zaliczyły zawodniczki Energa Startu Elbląg, które przegrały na wyjeździe z Galiczanką Lwów 21:26 (12:12). Wynik tego spotkania jest sporą niespodzianką - w pierwszej kolejce aktualne mistrzynie Ukrainy uległy Piotrcovii Piotrków Trybunalski różnicą aż 15 bramek i niewiele osób spodziewało się, że w starciu z czwartym zespołem poprzedniego sezonu ORLEN Superligi Kobiet będą w stanie nawiązać wyrównaną walkę. Stało się jednak inaczej, a duża w tym zasługa m.in. Svitlany Havrysh i Diany Dmytryshyn, które skutecznie rozbijały defensywę zespołu z Elbląga. Kapitalny występ w bramce zaliczyła również Mariia Poliak, która odbiła 21 rzutów, osiągając 50% skuteczności.

Skuteczność na poziomie niecałych 50%… tak się nie da wygrywać meczów. Błędy własne i nieskuteczność zadecydowały o wszystkim. To kolejne spotkanie, w którym zawodzimy i siebie, i kibiców, i wszystkich

Ze względu na połączenie zespołów z Kalisza i Chorzowa, w pierwotnie zaplanowanym terminie nie odbył się mecz tej drużyny z KPR-em Gminy Kobierzyce.

Polsat Sport Polsat Sport