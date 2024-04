Patent na Piotrcovię. Czwarte miejsce MKS-u URBIS Gniezno

W poprzedniej serii zespół prowadzony przez Agatę Cecotkę sprawił niespodziankę w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce, a tym razem postawił on trudne warunki wyżej notowanym szczypiornistkom MKS-u URBIS Gniezno. Piotrcovia Piotrków Trybunalski złapała właściwy rytm pod koniec pierwszej części spotkania i za sprawą Karoliny Mokrzkiej doprowadziła ona do wyrównania. Jeszcze przed przerwą czwarty zespół ORLEN Superligi Kobiet wypracował sobie trzybramkową przewagę, a sytuacja powtarzała się wielokrotnie w drugiej części spotkania.

– Cieszę się z konsekwentnej gry mojej drużyny i z tego, że z trudnego terenu wywozimy znów trzy punkty. Jesteśmy już bardzo blisko czwartego miejsca, co jest sukcesem naszego klubu. W bardzo ważnych momentach spotkania mój zespół zachował spokój i za to dziękuję – ocenił Robert Popek, trener MKS-u URBIS Gniezno.

Kontuzja liderki

– Przeprowadzone badanie MR stawu kolanowego prawego w Rehasport Clinic w Poznaniu u zawodniczki Karoliny Kochaniak- Sali niestety potwierdziły uszkodzenie więzadła krzyżowego tylnego. Ponieważ badania wykazały, że dystalny fragment uszkodzonego więzadła jest przemieszczony w okolice łąkotki przyśrodkowej, co powoduje, że leczenie zachowawcze nie rokuje powodzenia i konieczna jest operacja – powiedział Dariusz Szkudlarczyk, lekarz reprezentacji Polski.

Kolejne transfery

W ostatnich dniach poznaliśmy kolejny transfer MKS-u FunFloor Lublin Aktualne wiceliderki ORLEN Superligi Kobiet wzmocni holenderska rozgrywająca - Anouk Nieuwenweg. Wcześniej klub ze stolicy województwa lubelskiego informował o pozyskaniu Szimonetty Planety. To właśnie dwie wyżej wymienione zawodniczki zastąpią na prawej stronie rozegrania Paulinę Masną i Sarę Kovarovą.

- To dziewczyna, której sty gry jest zupełnie inny od tego, który prezentuje Szimonetta. Takie było też nasze założenie. Liczę na to, że ten duet wysokiej i niskiej zawodniczki się sprawdzi. Anouk jest piłkarką bardzo mobilną, szybką na nogach. To szczypiornistka po dobrej holenderskiej szkole. Może się pochwalić dobrym wyszkoleniem technicznym. Nabrała doświadczenia w wielu dobrych zespołach. Dobry mental, technika, cechy wolicjonalne, toelementy, które liczę, że Anouk zaprezentuje na polskich parkietach – stwierdziła Edyta Majdzińska, trenerka MKS-u FunFloor Lublin.