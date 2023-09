Panie wracają do gry. Liga trzech prędkości?

Z taką nadzieją się uparliśmy, by ją sprowadzić do Zagłębia Lubin. Obserwowaliśmy ją już od trzech lat i czekaliśmy na odpowiedni moment, by mogła wzmocnić nasz zespół. To jest jedna z tych młodych zawodniczek, która razem z Natalią Pankowską grała w kadrze juniorek i młodzieżowej, a teraz trafiły do seniorskiej reprezentacji Polski. To są dwie zawodniczki z młodego pokolenia, które mogą być wyróżniającymi się postaciami zarówno w ORLEN Superlidze Kobiet, jak i reprezentacji Polski

~ powiedziała Bożena Karkut, trenerka Zagłębia Lubin.