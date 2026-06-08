Spotkania ligowe zgromadziły na trybunach 105 345 kibiców. To wzrost o prawie 6 tysięcy w porównaniu z poprzednim sezonem, a także pierwszy raz, gdy spotkania ligowe przekroczyły barierę 100 tysięcy. Dodatkowe 4 300 fanów dopingowało swoje drużyny podczas starcia o Superpuchar Polski. Łączna frekwencja w żeńskich rozgrywkach wyniosła 109 645 widzów. Znacznie wzrosła również średnia liczba widzów na spotkaniach ORLEN Superligi Kobiet. W sezonie 2023/24 kobiece rozgrywki o tytuł mistrzyń Polski zgromadziły średnio 732 kibiców na trybunach. Sezon później średnia podniosła się do 753 na mecz. Jednak w tym sezonie wzrost był jeszcze większy. Sezon 2025/26 może pochwalić się średnią 798 kibiców na mecz.

Frekwencja na przestrzeni sezonów ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

Zwiększyła się również liczba spotkań, które osiągnęły poziom co najmniej 1 000 widzów. W sezonie 2024/25 było to 39 meczów, w sezonie 2025/26 liczba ta zwiększyła się do 42 spotkań.

Największą średnią frekwencję w meczach domowych zanotowały mistrzynie Polski. Zanotowały 1 851 widzów na mecz. To wzrost aż o 15% w stosunku do sezonu 2024/25.

Pomimo spadku na drugie miejsce, PGE MKS El-Volt Lublin również zanotował wzrost w średniej liczbie widzów na meczach domowych. Drużyna z Lublina zwiększyła swoją domową publiczność o 2%.

Największy podziw wzbudza zespół z Piotrkowa Trybunalskiego. Drużyna, która zakończyła sezon z brązowym medalem, zwiększyła swoją średnią frekwencję aż o 85%.

Średnia frekwencja:

KGHM Zagłębie Lubin - 1 851 kibiców (wzrost o 15%)

PGE MKS El-Volt Lublin - 1 721 kibiców (wzrost o 2%)

Enea MKS Gniezno - 1 200 kibiców (spadek o 5%)

Piłka Ręczna Koszalin - 640 kibiców (wzrost o 1%)

KPR Gminy Kobierzyce - 588 kibiców (spadek o 1%)

KRASOŃ MKS Piotrcovia - 540 kibiców (wzrost o 85%)

Energa Start Elbląg - 340 kibiców (spadek o 11%)

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - 322 kibiców (spadek o 20%)

Sośnica Gliwice - 245 kibiców (wzrost o 19%)

Galiczanka Lwów - 242 kibiców (beniaminek)

Liczba kibiców na meczach w sezonie 2025/26 ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

Rekordowy Superpuchar Polski w piłce ręcznej

Superpuchar Polski zgromadził na trybunach 4 300 kibiców w trakcie rywalizacji KGHM Zagłębia Lubin z PGE MKS-em El-Volt Lublin. To nowy rekord zawodowych rozgrywek piłki ręcznej kobiet w Polsce. To wzrost aż o 43%! Przed nami trzecia edycja zmagań o Superpuchar Polski - zaplanowana na sobotę, 29 sierpnia 2026 roku. Spotkanie będzie uroczystym otwarciem nowego sezonu w polskiej piłce ręcznej. Kibice mogą nabywać bilety za pośrednictwem platformy Eventim: TUTAJ.

Rekordowy mecz w Lubinie

W ostatniej serii ORLEN Superligi Kobiet 2025/26 doszło do bezpośredniego starcia o mistrzostwo Polski pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a PGE MKS-em El-Volt Lublin. Rywalizacja wzbudziła niesamowite emocje w całej handballowej społeczności, a trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. W Lubinie zgromadzono publiczność liczącą aż 3 700 kibiców. To absolutny rekord liczby kibiców na ligowym spotkaniu piłki ręcznej w ORLEN Superlidze Kobiet.

TOP 5 spotkań z największą frekwencją w sezonie 2025/26:

Superpuchar Polski: KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 4 300 kibiców - 30 sierpnia 2025

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 3 700 kibiców - 22 maja 2026

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 2 500 kibiców - 8 października 2025

PGE MKS El-Volt Lublin - KGHM Zagłębie Lubin: 2 363 kibiców - 25 marca 2026

KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno: 2 317 kibiców - 19 kwietnia 2026

TOP 5 frekwencji w sezonie 2025/26 ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe

Superpuchar Polski w piłce ręcznej © Paweł Bejnarowicz materiały prasowe

Mecz KPR Gminy Kobierzyce – Galiczanka Lwów materiały prasowe materiały prasowe

Karolina Mokrzka z numerem 24 ORLEN Superliga Kobiet materiały prasowe





Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport