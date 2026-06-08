ORLEN Superliga Kobiet ponownie z rekordem frekwencji! Blisko 110 tysięcy kibiców na trybunach w sezonie 2025/2026
ORLEN Superliga Kobiet ponownie zapisała się w historii, ustanawiając nowy rekord frekwencji. Po raz pierwszy od powstania ligi zawodowej liczba kibiców obecnych na meczach ligowych przekroczyła barierę 100 tysięcy. Doszły do tego jeszcze dwa kolejne rekordy. Superpuchar Polski pobił rekord liczby kibiców na klubowym meczu kobiecej piłki ręcznej, a spotkanie pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin i PGE MKS-em El-Volt Lublin ustanowiło nowy rekord frekwencji na kobiecym meczu ligowym.
Spotkania ligowe zgromadziły na trybunach 105 345 kibiców. To wzrost o prawie 6 tysięcy w porównaniu z poprzednim sezonem, a także pierwszy raz, gdy spotkania ligowe przekroczyły barierę 100 tysięcy. Dodatkowe 4 300 fanów dopingowało swoje drużyny podczas starcia o Superpuchar Polski. Łączna frekwencja w żeńskich rozgrywkach wyniosła 109 645 widzów. Znacznie wzrosła również średnia liczba widzów na spotkaniach ORLEN Superligi Kobiet. W sezonie 2023/24 kobiece rozgrywki o tytuł mistrzyń Polski zgromadziły średnio 732 kibiców na trybunach. Sezon później średnia podniosła się do 753 na mecz. Jednak w tym sezonie wzrost był jeszcze większy. Sezon 2025/26 może pochwalić się średnią 798 kibiców na mecz.
Zwiększyła się również liczba spotkań, które osiągnęły poziom co najmniej 1 000 widzów. W sezonie 2024/25 było to 39 meczów, w sezonie 2025/26 liczba ta zwiększyła się do 42 spotkań.
Największą średnią frekwencję w meczach domowych zanotowały mistrzynie Polski. Zanotowały 1 851 widzów na mecz. To wzrost aż o 15% w stosunku do sezonu 2024/25.
Pomimo spadku na drugie miejsce, PGE MKS El-Volt Lublin również zanotował wzrost w średniej liczbie widzów na meczach domowych. Drużyna z Lublina zwiększyła swoją domową publiczność o 2%.
Największy podziw wzbudza zespół z Piotrkowa Trybunalskiego. Drużyna, która zakończyła sezon z brązowym medalem, zwiększyła swoją średnią frekwencję aż o 85%.
Średnia frekwencja:
KGHM Zagłębie Lubin - 1 851 kibiców (wzrost o 15%)
PGE MKS El-Volt Lublin - 1 721 kibiców (wzrost o 2%)
Enea MKS Gniezno - 1 200 kibiców (spadek o 5%)
Piłka Ręczna Koszalin - 640 kibiców (wzrost o 1%)
KPR Gminy Kobierzyce - 588 kibiców (spadek o 1%)
KRASOŃ MKS Piotrcovia - 540 kibiców (wzrost o 85%)
Energa Start Elbląg - 340 kibiców (spadek o 11%)
TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - 322 kibiców (spadek o 20%)
Sośnica Gliwice - 245 kibiców (wzrost o 19%)
Galiczanka Lwów - 242 kibiców (beniaminek)
Rekordowy Superpuchar Polski w piłce ręcznej
Superpuchar Polski zgromadził na trybunach 4 300 kibiców w trakcie rywalizacji KGHM Zagłębia Lubin z PGE MKS-em El-Volt Lublin. To nowy rekord zawodowych rozgrywek piłki ręcznej kobiet w Polsce. To wzrost aż o 43%! Przed nami trzecia edycja zmagań o Superpuchar Polski - zaplanowana na sobotę, 29 sierpnia 2026 roku. Spotkanie będzie uroczystym otwarciem nowego sezonu w polskiej piłce ręcznej. Kibice mogą nabywać bilety za pośrednictwem platformy Eventim: TUTAJ.
Rekordowy mecz w Lubinie
W ostatniej serii ORLEN Superligi Kobiet 2025/26 doszło do bezpośredniego starcia o mistrzostwo Polski pomiędzy KGHM Zagłębiem Lubin a PGE MKS-em El-Volt Lublin. Rywalizacja wzbudziła niesamowite emocje w całej handballowej społeczności, a trybuny wypełniły się do ostatniego miejsca. W Lubinie zgromadzono publiczność liczącą aż 3 700 kibiców. To absolutny rekord liczby kibiców na ligowym spotkaniu piłki ręcznej w ORLEN Superlidze Kobiet.
TOP 5 spotkań z największą frekwencją w sezonie 2025/26:
Superpuchar Polski: KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 4 300 kibiców - 30 sierpnia 2025
KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 3 700 kibiców - 22 maja 2026
KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin: 2 500 kibiców - 8 października 2025
PGE MKS El-Volt Lublin - KGHM Zagłębie Lubin: 2 363 kibiców - 25 marca 2026
KGHM Zagłębie Lubin - Enea MKS Gniezno: 2 317 kibiców - 19 kwietnia 2026