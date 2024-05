Beniaminek ORLEN Superligi Kobiet upatrywał zwycięstwa w meczu ze Startem Elbląg wyłączając z gry Vitorię Macedo. Brazylijska rozgrywająca mimo opieki obrończyń AWS Energa Szczypiorno Kalisz potrafiła zdobyć aż 8 bramek i przyczyniła się w dużym stopniu do zapewnienia sobie przez Start Elbląg bezpiecznego utrzymania.

Po raz kolejny w rolę liderki Młynów Stoisław Koszalin wcieliła się Marcelina Polańska, która zdobyła 7 bramek, a jej zespół pokonał w ważnym spotkaniu Piotrcovię Piotrków Trybunalski. Bardzo dobra gra w tym sezonie zaprocentowała transferem do KPR-u gminy Kobierzyce, gdzie stawką będzie gra o medale w ORLEN Superlidze Kobiet.

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku Marceliny Polańskiej, tak i w przypadku prawoskrzydłowej Młynów Stoisław Koszalin dobra gra zaowocowała transferem do KPR-u Gminy Kobierzycach. W poprzednich seriach ta pozycja została zdominowana przez zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin czy MKS-u FunFloor Lublin, jednak tym razemb nie były one pierwszoplanowymi postaciami swojego zespołu. Nominacja trafia więc w ręce skrzydłowej Młynów Stoisław Koszalin, która w meczu z Piotrcovią Piotrków zdobyła 5 bramek.