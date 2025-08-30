"Nigdy nam się to nie znudzi" Mistrzynie wciąż niepokonane w Superpucharze Polski

Przed startem nowego sezonu ORLEN Superligi Kobiet w KGHM MKS Zagłębiu Lubin doszło do zmiany kapitana zespołu, a odchodzącą do PGE MKS-u El-Volt Lublin Adriannę Górną zastąpiła Barbara Zima.

- Bardzo cieszę się, że dziewczyny mi zaufały i powierzyły rolę kapitanki zespołu. Myślę, że jednak nic się nie zmieni, ponieważ mamy w zespolę super atmosferę, a ja tak naprawdę nie mam zbyt wiele pracy w tej roli. Tak jak wcześniej staram się pomagać dziewczynom w każdej sytuacji i razem tworzymy super drużynę - podkreśliła Barbara Zima, kapitan KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Zmiana nastąpiła w PGE MKS-ie El-Volt Lublin - w tym przypadku zespół powierzył tę rolę Dominice Więckowskiej. Jest ona jedną z pięciu zawodniczek klubu z Lublina, które w 2020 roku po raz ostatni zdobyły mistrzostwo Polski.

- To na pewno jest miłe wyróżnienie i duży kredyt zaufania ze strony drużyny. Szkoda jedynie, że pierwszy oficjalny mecz w tej roli zakończył się takim wynikiem - przyznała Dominika Więckowska, kapitan PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Podręcznikowe zwycięstwo

Pierwsze minuty spotkania w łódzkiej Atlas Arenie należały do bardzo wyrównanych, jednak jeszcze przed przerwą zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin wypracowały sobie czterobramkową przewagę. W drugiej części meczu aktualne mistrzynie Polski nie pozwoliły zbliżyć się swoim rywalkom na więcej niż cztery trafienia i mogły one świętować zdobycie drugiego z rzędu Superpucharu Polski Kobiet.

- Zaczęłyśmy bardzo spokojnie, ale później wypracowałyśmy pewną przewagę, którą utrzymywałyśmy przez całe spotkanie. Uważam, że zagrałyśmy bardzo dobry mecz. Mamy bardzo duży potencjał i mam nadzieję, że wykorzystamy go w tym sezonie i ponownie zgarniemy wszystkie trofea - powiedziała Barbara Zima.

Osłabione lublinianki

Mniej powodów do zadowolenia miały z oczywistych względów zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin, które dodatkowo musiały sobie radzić w osłabionym składzie - w sobotnim spotkaniu w Atlas Arenie nie mogły zagrać Aleksandra Tomczyk, Aleksandra Rosiak, Szimonetta Planeta, Oktawia Fedeńczak i Wiktoria Gliwińska. Podopieczne Pawła Tetelewskiego starały się odrabiać straty, jednak na więcej tego dnia nie pozwoliły aktualne mistrzynie Polski z Lubina.

- Można powiedzieć, że walczyłyśmy przez całe spotkanie. Myślę, że tego nie możemy sobie odmówić. Przydarzyło nam się trochę tych błędów, skuteczność też zawiodła. Nie możemy grać spotkań na takim poziomie, ponieważ wtedy jest dla nas niekorzystny wynik. To też dopiero nasze pierwsze starcie w tym sezonie. Musimy cierpliwie i ciężko pracować, żeby z każdym treningiem nasza gra wyglądała lepiej. To, że nie było dziewczyn, na pewno nam nie pomogło. Nie skupiałyśmy się na tym jednak przed meczem, tylko starałyśmy się przygotować najlepiej, jak możemy, bo na niektóre sytuacje po prostu nie mamy wpływu - zaznaczyła Dominika Więckowska.

Sporo okazji do rewanżu

Podopieczne Pawła Tetelewskiego będą miały jednak sporo okazji do zrewanżowania się zawodniczkom KGHM MKS Zagłębia Lubin. Oba zespoły czekają cztery spotkania w ORLEN Superlidze Kobiet, a kolejne dwa w decydującej fazie eliminacji Ligi Europejskiej Kobiet.

- Po rozlosowaniu par kwalifikacyjnych Ligi Europejskiej mamy do rozegrania sporo spotkań z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, więc na pewno pojawi się szybka okazja do rewanżu. Będziemy chciały tego dokonać, a nasza ciężka praca na każdym treningu ma sprawić, by stały się one regularnością - zapowiedziała Dominika Więckowska.

Zadania nie będą chciały jednak ułatwiać zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które nie chcą przerywać swojej dominacji na parkietach żeńskiej piłki ręcznej w Polsce.

- Wygrywanie nigdy nam się nie znudzi! Podkreślę jeszcze raz, że mamy super drużynę i będziemy chciały zdobyć wszystko, co możemy w tym sezonie - podkreśliła Barbara Zima.

Piłka ręczna David Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Piłka ręczna materiały promocyjne