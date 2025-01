Nieudany rewanż w Lublinie! Sensacyjne rozstrzygnięcie „Derbów Wielkopolski”

Podopieczne Marcina Palicy pozostają jedynym zespołem w obecnym sezonie ORLEN Superligi Kobiet, na który sposobu nie potrafią znaleźć zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin. Wśród kibiców można było usłyszeć opinię, że wpływ na to miała osoba bardzo dobrze znanej w Kobierzycach Edyty Majdzińskiej, jednak sytuacja nie uległa również zmianie po objęciu funkcji trenera przez Pawła Tetelewskiego. Wydawało się, że wobec kontuzji Justyny Świerczek trudno będzie aktualnym wicemistrzyniom Polski podtrzymać zwycięską passę z tym rywalem, jednak po raz piąty z rzędu zanotowały one zwycięstwo w meczu z MKS-em FunFloor Lublin

Kluczowy moment spotkania nastąpił w drugiej części spotkania, gdy na parkiecie pojawiła się Beata Kowalczyk. To jej interwencje, w tym m.in. obroniony rzut karny wykonywany przez Magdę Balsam, a także dobra gra w obronie dowodzonej przez Aleksandrę Kucharską, pozwoliły wypracować czterobramkową przewagę. Na zaistniałą sytuację starała się odpowiedzieć m.in. Aleksandra Rosiak, jednak to KPR Gminy Kobierzyce mógł się cieszyć ze zwycięstwa 25:23 (12:12).

Mistrzynie lepsze od beniaminka

Liderem ORLEN Superligi Kobiet pozostają zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które pokonały KPR Ruch Chorzów 35:19 (16:12). Podobnie jak to miało miejsce w meczach z m.in. Piotrcovią Piotrków Trybunalski czy KPR-em Gminy Kobierzyce, aktualne mistrzynie Polski słabiej spisały się w pierwszej części spotkania. To właśnie wtedy beniaminek z Chorzowa był w stanie toczyć wyrównaną walkę z lubiniankami. Zdecydowanie inny przebieg miała druga połowa meczu, w której zespół prowadzony pod nieobecność zawieszonej Bożeny Karkut przez Jarosława Hipnera punktował rywalki, a najskuteczniejsza w ich szeregach była Aneta Promis, autorka 12 bramek.

Szalona sobota

Bardzo dużo emocji dostarczyły spotkania rozgrywane w Gliwicach i Elblągu, a do końcowych rozstrzygnięć potrzebne były serie rzutów karnych. W przypadku pierwszego z wymienionych spotkań przez pewien czas zanosiło się na pewne zwycięstwo Młynów Stoisław Koszalin. Bardzo dobrze spisywała się Alicja Klarkowska, która zastępowała nieobecną w Gliwicach Natalię Filończuk. Mocnym punktem zespołu była również Martyna Koper. Po zmianie stron sytuacja uległa zmianie, a kwadrans później kilkubramkową stratę odrobiły zawodniczki Sośnicy Gliwice. Beniaminek ORLEN Superligi Kobiet miał nawet okazje, by wygrać to spotkanie, ale ostatnie słowo należało do zawodniczek z Koszalina. Ich trener Dmytro Hrebeniuk zdecydował się wziąć czas dopiero sześć sekund przed końcem meczu, jednak nie udało się im zdobyć zwycięskiej bramki. Emocji nie brakowało również w samej serii rzutów karnych, a z dwóch punktów mogły cieszyć się Młyny Stoisław Koszalin.