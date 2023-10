Niespodziewane emocje w Piotrkowie Trybunalskim. Liga dwóch prędkości

To mogła być największa niespodzianka ostatnich miesięcy w Orlen Superlidze Kobiet, ponieważ jeszcze cztery minuty przed końcem spotkania zanosiło się na zwycięstwo Piotrcovii Piotrków Trybunalski. KGHM MKS Zagłębie Lubin zdobyło jednak cztery bramki z rzędu, a zespół prowadzony przez Agatę Cecotkę zdołał odpowiedzieć jedynie skutecznym trafieniem z rzutu karnego. Warto jednak dodać, że zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego niespodziewanie prowadziły na początku spotkania 6:1, jednak lubinianki odrobiły większość strat jeszcze w pierwszej połowie meczu. Po zmianie stron wydawało się, że aktualne mistrzynie Polski złapały odpowiedni rytm, jednak rywalki dotrzymywały im kroku, a nawet prowadziły różnicą dwóch bramek.

- Musimy godzić grę w Lidze Mistrzów i rodzimej lidze, ale nie chciałabym w ten sposób tłumaczyć problemów w Piotrkowie Trybunalskim. Gospodynie zagrały bardzo dobry mecz i tutaj chciałabym je pochwalić. My natomiast, po słabym początku, zniwelowałyśmy straty, a w końcówce moja drużyna zdała trudny egzamin. I to jest najważniejsze - powiedziała Bożena Karkut , trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Potwierdzone aspiracje

Zdany egzamin mają za sobą również zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce. O niespodziankę w sobotnim spotkaniu chciał powalczyć MKS URBIS Gniezno, jednak to dolnośląski zespół bardzo szybko rozstrzygnął jego losy. Wynik meczu otworzyła Katarzyna Cygan, a zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce były o wiele skuteczniejsze od swoich rywalek. Przyjezdne mimo długo budowanych akcji, czasami nie mogły znaleźć wolnych przestrzeni w defensywie bądź musiały uznać wyższość Beaty Kowalczyk. Po zmianie stron brązowe medalistki poprzedniego sezonu powiększyły swoją przewagę do dziewięciu bramek, a zryw w ostatnim kwadransie MKS-u URBIS Gniezno pozwolił jedynie na odrobienie części strat.

Niepokonanym zespołem w Orlen Superlidze Kobiet pozostają również zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin, które po raz kolejny zdominowały swoje rywalki. Wystarczył kwadrans, by aktualne wicemistrzynie Polski wypracowały sobie sześciobramkową przewagę, a do przerwy różnica pomiędzy tymi zespołami wynosiła dwanaście trafień. W drugiej połowie gra koszalinianek wyglądała już zdecydowanie lepiej, co pozwoliło im zmniejszyć nieco straty. Mógł pomóc w tym również dziewięciominutowy okres gry bez zdobytej bramki dla MKS-u FunFloor Lublin, jednak w tym czasie przyjezdne tylko raz wpisały się na listę strzelców.