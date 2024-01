Niespodzianka w Lublinie? Beniaminek szuka punktów

Pierwszy mecz 13. serii Orlen Superligi Kobiet zaplanowany został na sobotnie popołudnie w Kobierzycach. Podopieczne Marcina Palicy staną przed szansą na czwarte zwycięstwo z rzędu, natomiast zawodniczki Handball JKS-u Jarosław będą chciały zakończyć serię dziesięciu kolejnych porażek. Teoretycznie zdecydowanym faworytem spotkania wydają się brązowe medalistki poprzednich rozgrywek, jednak postawa jarosławianek w meczu z MKS-em FunFloor Lublin daje nadzieję na emocjonujące widowisko. Ważną rolę może odegrać w tym spotkaniu Valentina Kozimur, która wznowiła karierę, by pomóc Handball JKS-owi Jarosław w walce o utrzymanie w Orlen Superlidze Kobiet.

Powody do optymizmu po poprzedniej serii tych rozgrywek powinien mieć również trener Krzysztof Przybylski, ponieważ zawodniczki z Koszalina potrafiły postawić się aktualnym mistrzyniom Polski z Lubina. W niedzielne popołudnie faworytem spotkania będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski, która przystąpi do niego podrażniona porażką z MKS-em URBIS Gniezno. Podopieczne Agaty Cecotki bardzo dobrze rozpoczęły wspomniany mecz i wypracowały sobie kilkubramkową przewagę, jednak ostatecznie ze zwycięstwa mógł się cieszyć czwarty zespół Orlen Superligi Kobiet.

- Myślę, że to jak zagraliśmy w ostatnim spotkaniu powinno dodać dziewczynom wiary w siebie i w swoje umiejętności. W kolejnym dużo będzie zależało od tego jak wejdziemy w mecz, jak staniemy w obronie i jaka będzie nasza skuteczność, bo oczywiście od niej wiele zależy. Jeśli popełnimy mniej błędów to uważam, że spokojnie możemy ten mecz wygrać. Zespół już udowodnił, że potrafi grać szybką, porządną piłkę ręczną - stwierdził Krzysztof Przybylski, trener Młynów Stoisław Koszalin.

Napięty terminarz

Na następne emocje związane z Orlen Superligą Kobiet kibice będą musieli poczekać do środy, jednak w zamian otrzymają do wyboru aż trzy spotkania. W najciekawszym z nich zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin zmierzą się rewelacją tych rozgrywek - MKS-em URBIS Gniezno. Podopieczne Edyty Majdzińskiej zagrają kolejny mecz w odstępie trzech dni, wcześniej mierząc się w fazie grupowej Ligi Europejskiej z HSG Bensheim/Auerbach.

- Zagęszczenie spotkań w kalendarzu jest duże. Musimy się przyzwyczaić do tego rytmu, bo to granie co trzy dni potrwa jeszcze przez jakiś czas. Wyciągamy szybkie wnioski i jedziemy walczyć z kolejnym rywalem - stwierdziła Oktawia Płomińska, skrzydłowa MKS-u FunFloor Lublin.