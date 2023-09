Niespodzianka w Jarosławiu. Pierwsze zwycięstwo gnieźnianek

Premierowe zwycięstwo

Pierwsze punkty w nowym sezonie Orlen Superligi Kobiet zapisały na swoim koncie zawodniczki MKS-u URBIS Gniezno , które pokonały Młyny Stoisław Koszalin 26:19 (14:10). Bardzo dobre spotkanie rozgrywała Aleksandra Hypka, a ważne bramki dokładała Żaneta Lipok oraz Justyna Świerżewska. Koszalinianki mają na swoim koncie dwa punkty, ale zarówno mecz z Handball JKS-em Jarosław, jak i sobotni mecz w Gnieźnie, nie należał do najlepszych w ich wykonaniu. Tym razem przełożyło się to na brak zdobyczy punktowej.

Zbyt dużo prezentów daliśmy dzisiaj zespołowi z Gniezna, do tego nasza skuteczność rzutowa dawała sporo do życzenia. Bardzo dobrze dzisiaj nasza bramka odbijała, dziewczyny walczyły w obronie. Ale tak jak mówię, brakuje nam trochę bramek

W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu 2. serii Orlen Superligi Kobiet nie zabrakło emocji, a KPR Gminy Kobierzyce pokonał na wyjeździe Galiczankę Lwów 30:27 (15:14). Trenera Marcina Palicę może martwić nierówna dyspozycja swojego zespołu w trakcie sześćdziesięciu minut spotkania. Brązowe medalistki poprzednich rozgrywek potrafiły wykonać bardzo dobre akcje w ataku, by później popełnić kilka błędów własnych. Tych nie brakowało, ponieważ było ich aż szesnaście. Na wyróżnienie zasługuje postawa obu bramkarek - Viktorii Saltaniuk oraz Beaty Kowalczyk. Nie można również zapomnieć o wybranej jako MVP - Zoricy Despodovskiej . To ona miała ogromny wpływ na zwycięstwo swojego zespołu - dziesięć zdobytych bramek, w tym osiem w drugiej części spotkania.

Frycowe beniaminka

Bezlitosne dla zawodniczek AWS Energa Szczypiorno Kalisz okazały się aktualne wicemistrzynie Polski. Beniaminek Orlen Superligi Kobiet tylko w pierwszych dwudziestu minutach potrafiły nawiązać wyrównaną walkę z MKS-em FunFloor Lublin. Wraz z upływem czasu zespół z Kalisza grał zbyt bojaźliwie w ataku i szybko tracił bramki. Podopieczne Edyty Majdzińskiej mogły być pewne zwycięstwa już w pierwszej części spotkania, a ostatecznie pokonały one AWS Energa Szczypiorno Kalisz 34:18 (17:10).

Zdecydowanie trudniejsze zadanie miały zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin, które dopiero w drugiej części spotkania ze Startem Elbląg zdołały wypracować sobie bezpieczną przewagę. Początek meczu niespodziewanie należał do elblążanek, które były skuteczniejsze od aktualnych mistrzyń Polski. I zasłużenie prowadziły one różnicą pięciu bramek. To zadziałało jak zimny prysznic na zespół występujący w Lidze Mistrzyń, który rzucił pięć bramek z rzędu i odrobił straty. Podopieczne Romana Monta wypracowały sobie dwie bramki przewagi, jednak lubinianki ponownie zaliczyły udany fragment meczu i odzyskały prowadzenie. KGHM MKS Zagłębie Lubin pokonał Start Elbląg 28:21 (12:12), jednak zespołowi z województwa warmińsko-mazurskiego należą się brawa za postawę w starciu z aktualnymi mistrzyniami Polski.