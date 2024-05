Nieoczekiwane zwycięstwo KPR-u! Siódemka 24. serii ORLEN Superligi Kobiet

Lewoskrzydłowa przed sezonem 2023/2024 postanowiła przenieść się ze Startu Elbląg do Handball JKS-u Jarosław i była to bardzo dobra decyzja! Z całą pewnością należy ona do grona najlepszych zawodniczek na tej pozycji w ORLEN Superlidze Kobiet, a dobra gra w meczu z AWS Energa Szczypiorno Kalisz pozwoliła na nominację do siódemki 24. serii tych rozgrywek!

Reklama