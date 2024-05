Nieoczekiwane bohaterki KPR-u. Siódemka 27. serii ORLEN Superligi Kobiet

Doświadczona bramkarka odegrała bardzo ważną rolę w drugiej połowie meczu w Lublinie! To właśnie jej interwencje i współpraca z formacją obronną pozwoliły myśleć zawodniczkom z Kobierzyc o wywiezieniu cennego rezultatu z Lublina!

To kolejne potwierdzenie, że transfer Magdaleny Drażyk do KPR-u Gminy Kobierzyce był wyśmienitą decyzją. W starciu z MKS-em FunFloor Lublin rozgrywająca należała do czołowych postaci swojego zespołu, szczególnie w drugiej części spotkania.