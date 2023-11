Nata Aqua Oficjalną Wodą Superligi i Superligi Kobiet

- Zauważyliśmy dużą szansę dla promocji naszych produktów, która będzie znacznie szersza niż dotychczasowe współprace z podmiotami z Polski północnej. Teraz wchodzimy na arenę ogólnopolską. Piłkarki i piłkarze ręczni, spożywając nasze produkty, będą pokazywać jak ważna jest woda w fizjologii człowieka, w szczególności przy wysiłku sportowym. A że będzie to woda Nata Aqua to tylko podkreśla wartość naszego produktu. Myślę, że ten sponsoring przyniesie obopólne korzyści - mówi Jan Zarębski, Prezes firmy Nata.

- Niezwykle ważne jest dla nas, by współpracować z marką, która produkuje wysokiej jakości wodę, posiadającą odpowiednie minerały, które wspierają człowieka w prawidłowym funkcjonowaniu. Nata Aqua w swojej bogatej historii towarzyszyła sportowcom przy wielu sukcesach. Dlatego bardzo się cieszymy, że teraz będzie blisko naszych rozgrywek. Zarówno promując swoje produkty jak i przyczyniając się do sukcesów polskich piłkarek i piłkarzy ręcznych. To kolejny kontrakt sponsorski, który zawarliśmy w ostatnim czasie. Dla mnie to powód do dumy i dowód, że praca którą wykonujemy przynosi efekty zarówno dla Superligi jak i naszych partnerów biznesowych - mówił Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.