Młyny Stoisław pójdą za ciosem? Beniaminek na drodze mistrzyń Polski

Pierwsze spotkanie 15. serii tych rozgrywek zostało zaplanowane w Kobierzycach. Zarówno gospodynie sobotniego meczu, jak i zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin, ostatnie tygodnie mogą zaliczyć do udanych. Podopieczne Marcina Palicy straciły wprawdzie punkt w starciu z EUROBUD JKS-em Jarosław, jednak tydzień później wykorzystały one potknięcie MKS-u FunFloor Lublin i zrównały się z nim punktami w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. Koszalinianki dobrą formę potwierdziły już w starciu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, a w spotkaniach z Piotrcovią Piotrków Trybunalski i MKS-em FunFloor Lublin sensacyjnie mogły cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów. To pozwoliło im awansować na siódme miejsce i zacząć myśleć o miejscu w grupie mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet.

W ostatnim czasie dziewczyny zagrały dwa bardzo fajne mecze, w których świetnie wykorzystały nasze plusy i minusy przeciwników. Mam nadzieję, że tym razem będzie tak samo i zainkasujemy trzy punkty. Trzeba przyznać, że do tej pory dobrze nam się gra z zespołem z Kobierzyc w tym sezonie. Tyle, że w pierwszym meczu zabrakło nam trochę zimnej głowy i wiary w siebie. Teraz tę wiarę w sobie mamy i możemy powalczyć z każdym, co udowodniliśmy w ostatnim czasie ~ Krzysztof Przybylski, trener Młynów Stoisław

Czekając na przełamanie

W niedzielne popołudnie Galiczanka Lwów zmierzy się z Handball JKS-em Jarosław. Będzie to okazja dla obu zespołów na przełamanie. Wielokrotne mistrzynie Ukrainy mają na swoim koncie sześć porażek z rzędu, a ostatnia z nich została doznana w starciu z beniaminkiem ORLEN Superligi Kobiet. Znacznie dłużej na zwycięstwo czekają jarosławianki, które mogły cieszyć się ze zdobycia kompletu punktów w połowie września w starciu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Nieznacznym faworytem wydają się zawodniczki Galiczanki Lwów, które mają na swoim koncie o sześć punktów więcej niż niedzielne rywalki. Jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie tygodnie, to lepiej prezentowały się zawodniczki Handball JKS-u Jarosław. Podopieczne Michała Kubisztala muszą zacząć zdobywać punkty, by utrzymać się w ORLEN Superlidze Kobiet. Tym bardziej, że po ostatniej serii zostały one wyprzedzone przez AWS Energa Szczypiorno Kalisz.

Beniaminek ORLEN Superligi Kobiet zmierzy się w środowym spotkaniu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Trudno spodziewać się innego scenariuszu niż 46 zwycięstwo z rzędu aktualnych mistrzyń Polski. Lubinianki przystąpią do tego spotkania po rywalizacji w Lidze Mistrzyń. Ich rywalem w sobotnie popołudnie będzie Vipers Kristiansand. AWS Energa Szczypiorno Kalisz będzie chciał pokrzyżować plany liderkom ORLEN Superligi Kobiet. Tym bardziej, że mają one za sobą dwa zwycięstwa z rzędu i coraz bardziej widać w grze kaliskiego pracę nowego trenera - Pethera Krautmeyera.

Podrażnione zespoły

Na porażkę we wtorkowym meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski nie będą mogły sobie pozwolić zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin. Stracony punkt z MKS-em URBIS Gniezno i sensacyjna porażka z Młynami Stoisław Koszalin spowodowały, że strata do KGHM MKS Zagłębia Lubin w tabeli ORLEN Superligi Kobiet urosła do siedmiu punktów. Podopieczne Edyty Majdzińskiej czeka wcześniej starcie w fazie grupowej Ligi Europejskiej z niemieckim HSG Bensheim/Auerbach. Piotrcovia Piotrków Trybunalski zawiodła w meczach z MKS-em URBIS Gniezno i Młynami Stoisław Koszalin, jednak potrafiła nawiązać wyrównaną walkę przez pięćdziesiąt minut w starciu z aktualnymi mistrzami Polski z Lubina.

Emocji nie powinno zabraknąć w spotkaniu Startu Elbląg z MKS-em URBIS Gniezno. Podopieczne Romana Monta potrzebują punktów, by nie wypaść z czołowej szóstki ORLEN Superligi Kobiet. Faworytem spotkania wydają się jednak gnieźnianki, które z bezpieczną przewagą zajmują czwarte miejsce w tabeli tych rozgrywek. Będzie to również ciekawa rywalizacja pomiędzy lewoskrzydłowymi - Weroniką Weber i Żanetą Lipok. Obie należą do najlepszych zawodniczek na tej pozycji w ORLEN Superlidze Kobiet, a pierwsza z nich dobrą grą zapracowała na transfer do KGHM MKS Zagłębia Lubin.

TERMINARZ 15. SERII:

AWS Energa Szczypiorno Kalisz - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa 7 lutego, godz. 18)

Galiczanka Lwów - Handball JKS Jarosław (niedziela 4 lutego, godz. 16)

Start Elbląg - MKS URBIS Gniezno (środa 7 lutego, godz. 18)

KPR Gminy Kobierzyce - Młyny Stoisław Koszalin (sobota 3 lutego, godz. 16)

MKS FunFloor Lublin - Piotrcovia Piotrków Tryb. (wtorek 6 lutego, godz. 18)