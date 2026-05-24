Mistrzynie z Lubina. Najlepsza siódemka 28. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Barbara Zima (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Trenerka Bożena Karkut bardzo szybko zdecydowała się na zmianę w bramce i po niespełna dziesięciu minutach między słupkami pojawiła się Barbara Zima. Bramkarka KGHM MKS Zagłębia Lubin odbiła kilka cennych piłek, notując w całym spotkaniu 12 interwencji i broniąc na poziomie 39 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Joanna Gadzina (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

Joanna Gadzina potwierdziła tym spotkaniem, że w pełni zasłużyła na otrzymanie "Gladiatora" w kategorii najlepszej skrzydłowej tego sezonu w ORLEN Superlidze Kobiet. W meczu z Piłką Ręczną Koszalin była ona niemal bezbłędna, a jej skutecznie wykorzystywane kontrataki pozwalały budować przewagę KRASOŃ MKS Piotrcovii.

Lewo rozgrywająca: Karolina Kochaniak (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To był ostatni mecz w barwach KGHM MKS Zagłębia Lubin dla Karoliny Kochaniak, która po zakończonym sezonie przenosi się jednego z rumuńskich klubów. Reprezentantka Polski pożegnała się w najlepszy sposób z kibicami, zdobywając w meczu z PGE MKS-em El-Volt Lublin osiem bramek i zdobywając po raz szósty z rzędu mistrzostwo Polski.

Środkowa rozgrywająca: Alicia Fernandez Fraga (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Po raz kolejny w tym sezonie postanowiliśmy również wyróżnić hiszpańską rozgrywającą, która w pełni wywiązuje się z roli środkowej rozgrywającej - nie tylko asystując swoim koleżankom, ale również zdobywając cenne trafienia. W momencie, gdy na boisku przebywa Alicia Fernandez Fraga, gra w ataku KGHM MKS Zagłębia Lubin wygląda bardzo dobrze.

Prawa rozgrywająca: Daria Przywara (PGE MKS El-Volt Lublin)

Daria Przywara nie rozpoczęła najlepiej sezonu w barwach PGE MKS-u El-Volt Lublin, jednak w ostatnich spotkaniach stała się ich kluczową postacią. Podobnie było w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Rozgrywająca lubelskiego zespołu rozpoczęła spotkanie od trzech nietrafionych rzutów, jednak później to dzięki niej udało się nawet przez chwilę objąć prowadzenie w tym meczu. Ostatecznie zakończyła spotkanie z ośmioma zdobytymi bramkami.

Prawoskrzydłowa: Daria Grobelna (KRASOŃ MKS Piotrcovia)

W przypadku tej pozycji nie mieliśmy zawodniczki, która wyróżniłaby się znacząco na tle pozostałych rywalek. Postawiliśmy więc na Darię Grobelną, która w meczu z Piłką Ręczną

Koszalin otrzymała trzy kluczowe podania od swoich koleżanek i każde z nich zamieniła na bramkę.

Obrotowa: Zuzanna Ważna (KPR Gminy Kobierzyce)

Podopieczne Herlandera Silvy wysoko pokonały Enea MKS Gniezno i zagrają w przyszłym sezonie w Pucharze Europejskim EHF. Bardzo dobre spotkanie w barwach KPR-u Gminy Kobierzyce rozegrała Zuzanna Ważna, która zdobyła cztery bramki, zachowując przy tym sto procent skuteczności.





