Mistrzynie z kolejnym trofeum! KGHM MKS Zagłębie Lubin zdobywcą Pucharu Polski Kobiet

W sobotnie popołudnie poznaliśmy finalistki ORLEN Pucharu Polski Kobiet, a zostały nimi zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin i KRASOŃ MKS Piotrcovii. Pierwszy z półfinałów skupił na siebie uwagę większości kibiców, a zespół prowadzony przez Bożenę Karkut pokonał w nim PGE MKS El-Volt Lublin 26:20 (12:10). Niezwykle ważną rolę w zwycięstwie odegrała Kinga Jakubowska, a po przeciwnej stronie wyróżniały się Magda Więckowska i Paulina Wdowiak. Kluczowy okazał się początek drugiej części spotkania, gdy PGE MKS El-Volt nie zdobył bramki przez ponad dziewięć minut. Na domiar złego dla Lublinianek urazu nabawiła się wspomniana wyżej Magda Więckowska.

- PGE MKS El-Volt Lublin to bardzo trudny przeciwnik, jeden z najtrudniejszych w naszym kraju, więc tym bardziej jest w nas podwójna radość, że awans wywalczyłyśmy w starciu z takim zespołem - przyznała Julia Pietras, skrzydłowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

W drugim półfinale KRASOŃ MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski pokonała ENERGA Start Elbląg 32:27 (17:13). Podopieczne Horatiu Pascy wypracowały sobie przewagę jeszcze przed przerwą i po zmianie stron mogły kontrolować przebieg spotkania.

Podopieczne Bożeny Karkut stanęły przed szansą na zdobycie Pucharu Polski po raz ósmy w ostatnich dziesięciu latach. Byłby to także czwarty z rzędu triumf, bo wcześniej hegemonię KGHM MKS Zagłębia w Pucharze Polski Kobiet zdołały przerwać jedynie zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce. Dla KRASOŃ MKS Piotrcovii mógłby być to taki pierwszy triumf.

Pierwszy kwadrans niedzielnego finału miał dosyć sensacyjny przebieg. To zawodniczki z Piotrkowa Trybunalskiego wypracowały sobie trzybramkową przewagę, a skuteczne były m.in. Romana Roszak, Patrycja Królikowska i Oliwia Domagalska. KGHM MKS Zagłębie Lubin nie ustrzegło się kilku błędów, a także brakowało skuteczności w ich szeregach. Bardzo szybko zespół prowadzony przez Bożenę Karkut zdołał odrobić straty z nawiązką. Aktualne mistrzynie Polski coraz lepiej spisywały się w obronie, a to pozwalało wypracowywać sobie łatwe bramki po kontratakach. Najskuteczniejsza w ich szeregach była Kinga Grzyb, która w pierwszej części spotkania zdobyła siedem bramek. KGHM MKS Zagłębie Lubin prowadziło do przerwy 19:16 i było na najlepszej drodze do zdobycia kolejnego w swojej kolekcji Pucharu Polski.

Puchar dla KGHM MKS Zagłębia

Po zmianie stron sytuacja na parkiecie nie uległa zmianie i aktualne mistrzynie Polski utrzymywały trzybramkową przewagę nad rywalkami. Warto odnotować bardzo dobrą

skuteczność na skrzydle Darii Grobelnej, zawodniczki KRASOŃ MKS Piotrcovii. Trenerka Bożena Karkut miała większe pole manewru na ławce rezerwowych i to zaczęło przynosić oczekiwany skutek. Dwie bramki po powrocie na parkiet zdobyła Kinga Jakubowska, a kilka chwil później dystans dzielący oba zespoły wzrósł do sześciu trafień. Na parkiecie nie brakowało błędów z obu stron, a wraz z upływającym czasem bliższe triumfu w tym finale były zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. Podopieczne Bożeny Karkut potwierdziły swoją dominację w tych rozgrywkach i pokonując KRASOŃ MKS Piotrcovię 35:29 (19:16), wywalczyły czwarty z rzędu Puchar Polski Kobiet.

