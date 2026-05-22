Mistrzynie w potrójnej koronie! KGHM MKS Zagłębie ponownie najlepsze w ORLEN Superlidze Kobiet!

Przed startem 28. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin wyprzedzały o dwa punkty PGE MKS El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Podopieczne Pawła Tetelewskiego myśląc o zdobyciu mistrzostwa Polski musiały pokonać swojego rywala w regulaminowym czasie gry. Każdy inny wynik powodowałby, że złote medale zawisłyby na szyjach piłkarek ręcznych prowadzonych przez Bożenę Karkut.

1000 bramek Kingi Jakubowskiej

W pierwszych minutach piątkowego spotkania pierwszoplanowe role odgrywały Kinga Jakubowska i Aleksandra Rosiak. Udział tej drugiej zawodniczki w tym meczu stał pod znakiem zapytania, jednak mogła ona wspomóc lubelski zespół w walce o mistrzowski tytuł. Liderka PGE MKS-u El-Volt bardzo szybko wpisała się na listę strzelczyń, pokonując rzutami z dystansu Monikę Maliczkiewcz. W kolejnych fragmentach pierwszej części spotkania obraz gry nie ulegał zmianie, a na minimalnym prowadzeniu częściej znajdowały się zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin. Ważną rolę na parkiecie zaczęły odgrywać również bramkarki, a skuteczne interwencje notowały obie reprezentantki Polski - Barbara Zima i Paulina Wdowiak. 1000 bramkę w ORLEN Superlidze Kobiet zdobyła Kinga Jakubowska, a jej zespół prowadził do przerwy różnicą dwóch bramek (14:12 dop. DO).

Mistrz, mistrz, Zagłębie

Hitowe starcie pomiędzy KGHM MKS Zagłębiem Lubin i PGE MKS-em El-Volt Lublin stało na wysokim poziomie, chociaż oba zespoły nie ustrzegły się błędów. Zdecydowanie większe pole manewru na ławce rezerwowych miały gospodynie, jednak zawodniczki z Lublina była w stanie dotrzymywać kroku swoim rywalkom. W 37. minucie meczu wyrównującą bramkę dla PGE MKS-u zdobyła Daria Przywara, a kilka minut jej skutecznie egzekwowany rzut karny spowodował, że na prowadzeniu znalazły się zawodniczki z Lublina. Nie na długo, ponieważ chwilę później na jej trafienie odpowiedziała Karolina Kochaniak.

Kwadrans przed zakończeniem spotkania o czas poprosił trener Paweł Tetelewski, a na tablicy wyników widniał remis 19:19. KGHM MKS Zagłębie Lubin wykorzystało jednak grę w osłabieniu swoich rywalek i ponownie wypracowało dwubramkową przewagę (21:19 dop. DO). Bardzo szybko dwuminutową karę otrzymała również Aleksandra Rosiak, a dolnośląski zespół powiększył dystans nad swoimi rywalkami do czterech trafień.

W ostatnich minutach zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin nie wypuściły zwycięstwa z rąk, chociaż do samego końca w grze starały się pozostać ich rywalki z Lublina. Tym samym zespół prowadzony przez Bożenę Karkut wywalczył swój siódmy tytuł mistrzyń Polski i pozostaje niepokonany w ORLEN Superlidze Kobiet od sezonu 2020/2021.

