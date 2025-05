Mistrzynie w potrójnej koronie! KGHM MKS Zagłębie Lubin zdobywcą ORLEN Pucharu Polski Kobiet!

W sobotnie popołudnie poznaliśmy finalistki ORLEN Pucharu Polski Kobiet, a zostały nimi zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin i PGE MKS-u FunFloor Lublin! Faworytkami tego spotkania wydawały się być oczywiście aktualne mistrzynie Polski z Lubina, które stanęły przed szansą wywalczenia siódmego w trakcie dziewięciu lat ORLEN Pucharu Polski Kobiet! Podopieczne Pawła Tetelewskiego nie stały jednak na straconej pozycji - wprawdzie musiały one uznać wyższość swoich odwiecznych rywalek w ramach ORLEN Superligi Kobiet, jednak w bezpośrednich spotkaniach dwukrotnie okazały się one lepsze od KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Początek meczu finałowego należał do bardzo wyrównanych - KGHM MKS Zagłębie Lubin zdołało wypracować sobie dwubramkową przewagę dzięki bramkom m.in. Kingi Jakubowskiej i Kingi Grzyb, jednak po kilku minutach lublinianki doprowadziły do remisu. W ich szeregach aktywne były zwłaszcza Stela Posavec i Szimonetta Planeta. To właśnie wspomniana wcześniej Kinga Jakubowska była najjaśniejszą postacią pierwszej części spotkania - rozgrywająca lubińskiego zespołu zdobyła dziewięć bramek, myląc się tylko dwa razy. Wydawało się jednak, że to zawodniczki PGE MKS-u FunFloor Lublin zejdą do szatni z niewielką przewagą. Tak się jednak nie stało, bowiem lepiej końcówkę tej części gry rozegrały aktualne mistrzynie Polski (15:14 dop. RED).