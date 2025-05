Mistrzynie w potrójnej koronie? Final Four ORLEN Pucharu Polski Kobiet w Kaliszu!

Niespełna miesiąc temu emocjonowaliśmy się rywalizacją o ORLEN Puchar Polski Mężczyzn, w którym Industria Kielce przerwała kilkuletnią dominację zawodników ORLEN Wisły Płock . W przypadku ORLEN Pucharu Polski Kobiet sytuacja wygląda podobnie - w ośmiu ostatnich edycjach aż sześciokrotnie triumfowały zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin . W 2018 roku to PGE MKS FunFloor Lublin pokonał w finale SPR Pogoń Szczecin, natomiast cztery lata później zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce niespodziewanie okazały się lepsze od drużyny z Lubina.

Michał Winiarski: Sama gra w Final Four LM jest czymś wspaniałym, ale każdy ma apetyt na więcej. WIDEO

Michał Winiarski: Sama gra w Final Four LM jest czymś wspaniałym, ale każdy ma apetyt na więcej. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Zdecydowany faworyt

Podobnie jak w przypadku ORLEN Pucharu Polski Mężczyzn, także żeńska edycja turnieju Final Four rozegrania zostanie w Kaliszu. W pierwszym meczu półfinałowym zmierzą się ze sobą zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin oraz Piotrcovii Piotrków Trybunalski . Zdecydowanym faworytem tego spotkania są aktualne mistrzynie Polski, które w tym sezonie aż czterokrotnie pokonały zespół z województwa łódzkiego. Kibice ORLEN Superligi Kobiet z pewnością pamiętają jednak spotkanie rundy zasadniczej, w którym Piotrcovia niespodziewanie prowadziła do przerwy w Lubinie. Po zmianie stron drużyna prowadzona przez Bożenę Karkut straciła zaledwie cztery bramki i ostatecznie sięgnęła po komplet punktów.

- Zapowiada się ciekawy weekend w Kaliszu. Piotrcovia potrafiła już zaprezentować dobrą dyspozycję, prowadząc m.in. z PGE MKS FunFloor Lublin do przerwy różnicą dziewięciu bramek. Pokazała, że potrafi grać, dlatego absolutnie jej nie lekceważymy. Jeśli nie zdobyły w tym sezonie medalu, to dla nich ostatnia szansa na trofeum — i z takim nastawieniem wyjdą na parkiet. Skupiamy się najpierw na półfinale, potem będziemy myśleć o kolejnym meczu- zapowiedziała Bożena Karkut, trenerka KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Czas na rewanż?

W drugim meczu półfinałowym ORLEN Pucharu Polski Kobiet czeka nas rywalizacja pomiędzy zawodniczkami PGE MKS-u FunFloor Lublin i KPR-u Gminy Kobierzyce. Podopieczne Pawła Tetelewskiego będą chciały wywalczyć dwunaste takie trofeum dla lubelskiego klubu, natomiast celem zespołu z województwa dolnośląskiego jest powtórzenie wyczynu z 2022 roku. To właśnie wtedy zespół prowadzony wówczas przez Edytę Majdzińską sprawił niespodziankę w meczu z KGHM MKS Zagłębiem Lubin i mógł się cieszyć z wywalczenia ORLEN Pucharu Polski Kobiet. MVP tego spotkania była Beata Kowalczyk, która po tym sezonie zakończy swoją sportową karierę

- To będzie wymagający fizycznie weekend, ale zrobimy wszystko, żeby zagrać w finale i go wygrać. Mamy już pewny medal, postawimy teraz wszystko na jedna kartę. Znamy smak zwycięstwa w Pucharze Polski i naszym marzeniem jest, żeby powtórzyć ten historyczny wyczyn. Żeby dać sobie i przede wszystkim Kibicom jeszcze jeden powód do radości w tym sezonie - powiedziała Zuzanna Ważna, obrotowa KPR-u Gminy Kobierzyce.