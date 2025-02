Mistrzynie Polski zrewanżują się MKS-owi FunFloor? Ligowy klasyk w Lublinie

Po raz ostatni kibice ORLEN Superligi Kobiet byli świadkami ligowego klasyku nieco ponad 110 dni temu, a ze zdobycia kompletu punktów mogły cieszyć się zawodniczki MKS-u FunFloor Lublin. Było to dla nich pierwsze takie zwycięstwo od 2021 roku, jednak dwie porażki z KPR-em Gminy Kobierzyce spowodowały, że to aktualne mistrzynie Polski zajmują pozycję lidera w tabeli ORLEN Superligi Kobiet. W środowy wieczór stanie naprzeciwko siebie zespół, który traci zdobywa najwięcej bramek w tych rozgrywkach, czyli MKS FunFloor Lublin oraz drużyna tracąca ich najmniej - KGHM MKS Zagłębie Lubin.

- Mecze z Zagłębiem to całkiem inna sprawa. Na te spotkania nie trzeba się dodatkowo motywować. To "święta wojna" i od kiedy tutaj jestem, to wiem, jak te mecze wyglądają. Nawet mówiąc o tym, mam gęsią skórkę. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że zagramy dobrze w defensywie. Wygląda ona coraz lepiej. Dopracujemy jeszcze ten atak, który czasami nie funkcjonuje tak, jak powinien i mam nadzieję, że tak, jak w Lubinie, będziemy cieszyć się ze zwycięstwa - zapowiedziała Aleksandra Rosiak, rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin.