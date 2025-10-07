Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzynie Polski uciekną odwiecznym rywalkom? "Ligowy Klasyk" w Lubinie!

Damian Orłowicz

W Lubinie zmierzą się aktualne mistrzynie Polski - KGHM MKS Zagłębie - z odwiecznym rywalem, PGE MKS-em El-Volt Lublin. Czy "Miedziowe" potwierdzą swoją dominację i po raz drugi w tym sezonie pokonają drużynę z Lublina, czy też zawodniczki z Koziego Grodu wezmą udany rewanż za porażkę w Superpucharze Polski?

Piłkarki ręczne KGHM Zagłębie Lubin
Piłkarki ręczne KGHM Zagłębie LubinPawel Andrachiewicz Newspix.pl

Podopieczne Bożeny Karkut znakomicie rozpoczęły nowy sezon ORLEN Superligi Kobiet. Na swoim koncie mają komplet pięciu zwycięstw i na tym etapie rozgrywek prezentują najwyższą oraz najbardziej równą formę spośród wszystkich kandydatek do złota. Jedyny moment słabości przydarzył się im w spotkaniu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski, kiedy to początkowo musiały odrabiać straty. Jeszcze przed przerwą KGHM MKS Zagłębie odzyskało jednak kontrolę, systematycznie powiększając przewagę. To efekt m.in. świetnej gry w obronie i dyspozycji bramkarek - Barbary Zimy oraz Moniki Maliczkiewicz. To właśnie one, w momentach gorszej postawy koleżanek z pola, potrafią wpłynąć na losy meczu. Doskonałym przykładem jest starcie z Galiczanką Lwów, w którym obie rozegrały po 30 minut i obroniły połowę rzutów rywalek.

Dobra postawa bramkarek otwiera lubiniankom drogę do kontrataków. Najskuteczniejszą zawodniczką drużyny pozostaje Natalia Janas - autorka 37 trafień. Mimo że pod nieobecność Anety Promis jest obecnie jedyną prawoskrzydłową w zespole, w pełni wywiązuje się ze swojej roli i dodatkowo przewodzi klasyfikacji strzelczyń ORLEN Superligi Kobiet.

Pokazać potencjał

Również zawodniczki PGE MKS-u El-Volt Lublin dobrze rozpoczęły sezon, pewnie wygrywając z rywalkami z Kalisza, Gliwic czy Koszalina. Niespodziewanie jednak uległy Piotrcovii Piotrków Trybunalski, notując aż 15 niecelnych rzutów i 17 błędów własnych, a zdobywając jedynie 17 bramek. Tydzień później w meczu z Eneą MKS-em Gniezno zaprezentowały się znacznie lepiej, ale to zwycięstwo nad KGHM MKS Zagłębiem pozwoliłoby im w pełni odrobić stracone punkty. Porażka natomiast - już na tym etapie sezonu - mogłaby znacznie utrudnić walkę o mistrzostwo. W ostatnich latach drużyna z Lubina nie gubiła punktów z niżej notowanymi rywalkami, więc sześciopunktowa strata mogłaby okazać się trudna do odrobienia.

Zespół Pawła Tetelewskiego boryka się również z problemami kadrowymi. Z gry wypadły m.in. Oktawia Fedeńczak i Aleksandra Tomczyk, a Aleksandra Rosiak w ostatnim meczu pozostała na ławce rezerwowych. Do drużyny po urazach wróciły już jednak Wiktoria Gliwińska i Szimonetta Planeta. Lublinianki mają też swoje atuty - jednym z nich jest Maria Prieto O'Mullony, wybrana najlepszą zawodniczką września w ORLEN Superlidze Kobiet. Warto podkreślić również rolę Patricii Limy, która choć rzadko trafia do siatki, jest liderką rozgrywek pod względem asyst.

- Na pewno borykamy się z jakimiś problemami i to nam nie sprzyja. Skupiamy się na tym, co mamy. Nie zwiesimy głów. Jedziemy tam po wygraną. Każdy zawodnik chce wygrywać w każdym meczu. Bez względu na to, jakiego mamy przed sobą przeciwnika, chcemy wrócić z wygraną. Na pewno chcemy wygrać, tym bardziej że tym rywalem jest Zagłębie. Każda z naschce, by ten mecz był dla nas zwycięski - powiedziała Paulina Wdowiak, bramkarka PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Dodatkowego smaku rywalizacji dodaje powrót do Lubina Adrianny Górnej i Darii Przywary, które jeszcze w poprzednim sezonie zdobywały mistrzostwo Polski w barwach KGHM MKS Zagłębia. PGE MKS El-Volt Lublin będzie chciał zrewanżować się za porażkę w Superpucharze Polski Kobiet i udowodnić, że potrafi nawiązać równorzędną walkę z aktualnymi mistrzyniami kraju.

Nadmiar emocji

W 6. serii ORLEN Superligi Kobiet kibiców czekają ciekawe spotkania w Piotrkowie Trybunalskim i Gnieźnie. W piątkowy wieczór Piotrcovia zmierzy się z czwartą drużyną poprzedniego sezonu - Energa Startem Elbląg. Faworytkami wydają się gospodynie, które w tym sezonie potrafiły postawić się mistrzyniom z Lubina i pokonały PGE MKS El-Volt Lublin. Zespół Magdaleny Stanulewicz nie stoi jednak na straconej pozycji. Musi jednak ustabilizować formę - w starciu z Sośnicą Gliwice elblążanki rozegrały świetną pierwszą połowę, ale po przerwie roztrwoniły kilkubramkową przewagę i zwyciężyły dopiero po serii rzutów karnych.

W Gnieźnie Enea MKS podejmie KPR Gminy Kobierzyce. Podopieczne Marcina Palicy niedawno awansowały do kolejnej rundy Pucharu Europejskiego EHF, a teraz wracają do ligowej rywalizacji. Po inauguracji z Energa Startem Elbląg wydawało się, że drużyna z Dolnego Śląska może realnie zagrozić lokalnym rywalkom z Lubina w walce o mistrzostwo. Kolejne dwa zwycięstwa nie były już jednak tak przekonujące, dlatego KPR będzie chciał udowodnić, że stać go na walkę z najlepszymi. Latem zespół mocno się wzmocnił, sięgając po kilka znanych zawodniczek z ligowych parkietów. Transferów nie brakowało również w ekipie z Gniezna, gdzie jedną z kluczowych ról odgrywa Nusa Fegic.

O pierwsze punkty w sezonie powalczy Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz, który na wyjeździe zmierzy się z Sośnicą Gliwice. Spotkanie będzie miało szczególny charakter dla kibiców z Chorzowa - jeszcze w poprzednim sezonie ich drużyna rozgrywała mecze właśnie w województwie śląskim. W starciu z Piłką Ręczną Koszalin szczypiornistkom Tauron Ruchu zabrakło sił w końcówce, a trener Ivo Vavra boryka się z ograniczonym polem manewru kadrowego. O przedłużenie zwycięskiej serii powalczą z kolei zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które zmierzą się z Galiczanką Lwów. Faworytkami będą jednak aktualne mistrzynie Ukrainy.

TERMINARZ 6. SERII ORLEN Superligi Kobiet

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin (środa 8 października, godz. 20:30)

Piotrcovia Piotrków Tryb. - Energa Start Elbląg (piątek 10 października, godz. 18)

Sośnica Gliwice - TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz (sobota 11 października, godz. 16)

Enea MKS Gniezno - KPR Gminy Kobierzyce (sobota 11 października, godz. 18)

Galiczanka Lwów - Piłka Ręczna Koszalin (niedziela

