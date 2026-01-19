Mistrzynie pokonane! "Ligowy klasyk" dla Lublinianek

Hit 15. serii ORLEN Superligi Kobiet zakończył się zwycięstwem zawodniczek PGE MKS-u El-Volt Lublin. O losach spotkania przesądziła druga połowa środowego meczu, w której aktualne wicemistrzynie Polski wypracowały czterobramkową przewagę. KGHM MKS Zagłębie Lubin potrzebowało wprawdzie zaledwie dwóch minut, by zdobyć bramkę kontaktową, jednak wraz z upływem czasu dystans dzielący oba zespoły ponownie zaczął się powiększać.

Istotną rolę w zwycięstwie lublinianek odegrała Aleksandra Rosiak, wybrana MVP spotkania. Po raz kolejny kluczowe interwencje notowała Caroline Martins, a bardzo dobrze funkcjonowała także współpraca z obrotową Joanną Andruszak. Było to ósme z rzędu zwycięstwo zawodniczek PGE MKS-u El-Volt Lublin w ORLEN Superlidze Kobiet. Ich strata do lidera, KGHM MKS Zagłębia Lubin, wynosi obecnie sześć punktów. Warto dodać, że Lublinianki w najbliższą środę rozegrają zaległe spotkanie z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz.

- Myślę, że potrzebowałyśmy takiego meczu. Od pewnego czasu nasza gra wygląda trochę inaczej. W trudnych momentach nadal walczymy, pokazujemy charakter i nie spuszczamy głów. To jest kluczowe, że zachowujemy zimną głowę i potrafimy w nich nadal iść do przodu i utrzymywać wynik - zaznaczyła Aleksandra Rosiak.

W zespole aktualnych mistrzyń Polski wyróżniały się zwłaszcza reprezentantki Hiszpanii - Alicia Fernandez Fraga oraz Elisabeth Cesareo. Po raz pierwszy na parkiecie miała okazję zaprezentować się nowa zawodniczka KGHM MKS Zagłębia Lubin - Adriana Cardoso. To piłkarka ręczna, która w swoim sportowym CV ma kilka tytułów mistrzowskich zdobytych w różnych ligach. Pięciokrotnie sięgała po mistrzostwo Hiszpanii z BM Bera Bera, dwukrotnie zdobywała tytuł mistrza Czarnogóry w drużynie z Podgoricy, a w 2023 roku świętowała mistrzostwo Francji. Nie poprawiła się natomiast sytuacja zdrowotna zespołu z Lubina, ponieważ wciąż niedostępne są m.in. Patricia Matieli, Mariane Oliveira Fernandes oraz Weronika Weber.

-W życie każdego sportowca wkalkulowana jest zarówno wygrana, jak i przegrana. Taka nam się przydarzyła dzisiaj w Lublinie. Nie będziemy się tłumaczyć pucharami czy ubytkami personalnymi w zespole, bo miałyśmy prawdopodobnie około dwudziestu stuprocentowych rzutów, których nie zamieniłyśmy na bramki. Wydaje mi się, że wystarczyło połowę z nich wykorzystać i wynik tego meczu byłby zupełnie inny - powiedziała Joanna Drabik, obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bliżej szóstki

Ważne zwycięstwa w 15. serii ORLEN Superligi Kobiet odniosły zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce oraz Piłki Ręcznej Koszalin. Dolnośląski zespół po niezwykle emocjonującym spotkaniu pokonał Enea MKS Gniezno 26:24 (10:11).

- Jestem dumna z całego zespołu, bo naprawdę miałyśmy ciężki moment i uważam, że powoli się z tego podnosimy. Wygląda to coraz lepiej i mam nadzieję, że po tych dwóch meczach, które wygrałyśmy, teraz będziemy szły tylko w górę - dodała Magdalena Drażyk.

Zdobyte trzy punkty umocniły drużynę z Kobierzyc na czwartym miejscu w tabeli i niemal zapewniły jej awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet. Na dobrej drodze do znalezienia się w tym gronie są również zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, które pokonały Galiczankę Lwów 28:26 (11:11).

Podobnie jak w Kobierzycach, również w Koszalinie spotkanie miało bardzo wyrównany przebieg. W 43. minucie meczu Koszalinianki wypracowały trzybramkową przewagę, której nie oddały już do końca spotkania. Aktualnym mistrzyniom Ukrainy nie pomogła nawet świetna dyspozycja Svitlany Havrysh, która zdobyła tego dnia 12 bramek.

- Jestem dumna z mojej drużyny. Wydaje mi się, że ten mecz był cały pod nasze dyktando. Czułyśmy, że Galiczanka nas goni, ale to my byłyśmy dziś lepsze. Najważniejsze, że podniosłyśmy się po przegranej z ubiegłego tygodnia, która nie powinna się zdarzyć. Wyciągnęłyśmy wnioski i dziś to my cieszymy się ze zwycięstwa. Cały czas wierzyłam, że będziemy na tym piątym miejscu po dzisiejszym spotkaniu i wiedziałam, że w domu tym bardziej musimy to wygrać - powiedziała Hanna Rycharska, obrotowa Piłki Ręcznej Koszalin.

Ważne zwycięstwo

Pierwsze zwycięstwo od 17 grudnia 2025 roku zanotowały zawodniczki Piotrcovii Piotrków Trybunalski, które pokonały na wyjeździe Energa Start Elbląg 32:31 (18:16). Warto jednak zaznaczyć, że we wcześniejszych spotkaniach ich rywalkami były medalistki poprzednich rozgrywek oraz Enea MKS Gniezno. Przełamanie nie przyszło łatwo, a losy meczu rozstrzygnęły się w ostatnich minutach spotkania. Dwubramkowe prowadzenie Piotrcovii zapewniły Lucyna Sobecka oraz Romana Roszak. Chwilę później bramkę zdobyła jeszcze Zofia Chwojnicka, jednak klub z województwa łódzkiego nie wypuścił już zwycięstwa z rąk.

W meczu dwóch zespołów walczących o utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz uległ Sośnicy Gliwice 28:34 (13:17). Podopieczne Michała Kubisztala bardzo szybko wypracowały sobie przewagę, a Kaliszanki były w stanie jedynie częściowo ją niwelować. Gliwiczanki mogły liczyć m.in. na Sandrę Guziewicz, Karolinę Mokrzkę oraz Gabiję Pilikauskaite. Ważne interwencje notowała również Weronika Glosar.