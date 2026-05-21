Mecz o złoto w Lubinie! Kto zostanie mistrzem Polski w sezonie 2025/2026?

Przed startem 28. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin wyprzedzają o dwa punkty PGE MKS El-Volt Lublin. Podopieczne Pawła Tetelewskiego myśląc o zdobyciu mistrzostwa Polski muszą pokonać swojego rywala w regulaminowym czasie gry. Każdy inny wynik spowoduje, że złote medale zawisną na szyjach piłkarek ręcznych prowadzonych przez Bożenę Karkut.

- Atmosfera w drużynie jest bardzo dobra, ale jednocześnie wszystkie jesteśmy mocno skupione. Doskonale wiemy, jak wymagające będą te mecze i jak duże emocje zawsze towarzyszą rywalizacji z Lublinem. Szanujemy przeciwnika, ale koncentrujemy się przede wszystkim na sobie i chcemy pokazać swoją najlepszą grę - zapowiada Joanna Drabik, obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Faworyt? Lubinianki!

Podopieczne Bożeny Karkut staną przed szansą na zdobycie szóstego z rzędu mistrzostwa Polski i zarazem potrójnej korony w sezonie 2025/2026 - kilkanaście dni temu zespół wywalczył Puchar Polski Kobiet, a rozgrywki rozpoczął od zdobycia Superpucharu Polski w Łodzi. Bardzo dobrą formę zawodniczki z Lubina potwierdziły również w poprzedniej serii ORLEN Superligi Kobiet, gdy wysoko pokonały KRASOŃ MKS Piotrcovię.

- Myślę, że w turnieju finałowym Pucharu Polski pokazałyśmy dobrą i konsekwentną grę. Od początku byłyśmy skoncentrowane na swoim celu i w każdym meczu utrzymywałyśmy stabilny poziom. W kluczowych momentach pokazałyśmy charakter, co zdecydowanie zaprocentowało. Zagrałyśmy bardzo dobrze jako zespół, a to zawsze jest najważniejszy krok do sukcesu - dodała Joanna Drabik.

KGHM MKS Zagłębie Lubin będzie przystępował do tego spotkania w roli faworyta, a przemawia za tym m.in. bilans bezpośrednich meczów w obecnym sezonie. Za nami sześć kobiecych "Ligowy Klasyków", a pięciokrotnie z nich zwycięsko wychodziły aktualne mistrzynie Polski. To one zwyciężały w najważniejszych pojedynkach - zarówno w dwumeczu o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej Kobiet, jak i w półfinale Pucharu Polski Kobiet w Elblągu. Warto dodać, że będzie do również ostatnie spotkanie w barwach KGHM MKS Zagłębia Lubin dla Karoliny Kochaniak i Karoliny Jureńczyk. Pierwsza z nich po sześciu latach przenosi się do ligi rumuńskiej, natomiast młodszą z nich będziemy mogli obserwować na parkietach niemieckiej Bundesligi.

Oszukać przeznaczenie

PGE MKS El-Volt Lublin zdołał pokonać KGHM MKS Zagłębie Lubin po raz ostatni 14 stycznia 2026 roku. Powtórzenie tego sukcesu wydaje się być jednak niezwykle trudne. Dolnośląski zespół borykał się wówczas z kilkoma kontuzjami w zespole, a teraz podobne problemy spotkały zawodniczki z Lublina. Na pewno w piątek na parkiecie nie zobaczymy Marii O'Mullony, Patricii Limy, Magdy Więckowskiej i Szimonetty Planety.

- Wydaje mi się, że od początku sezonu nie brakuje nam woli walki. Za każdym razem dajemy z siebie wszystko. Niezależnie od tego, ile nas będzie w protokole, każda da z siebie maksimum na boisku - zapewnia Daria Przywara, rozgrywająca lubelskiego zespołu.

PGE MKS El-Volt Lublin niejednokrotnie pokazywał w ostatnim czasie, że potrafił sobie radzić na parkiecie bez kluczowych zawodniczek. W decydujących momentach sezonu udawało się odwracać losy spotkań z m.in. KPR-em Gminy Kobierzyce czy KRASOŃ MKS Piotrcovią. W 27. serii ORLEN Superligi Kobiet zawodniczki z Lublina pokonał natomiast bardzo wysoko Enea MKS Gniezno.

- Musimy sobie radzić bez lewej na rozegraniu stąd trochę inne ustawienie. Pierwsza połowa była super. Ręce same składały się do oklasków. Dziewczyny pokazały charakter w obronie i mądrze zagrały w ataku. Mam nadzieję, że te kontuzje już nas będą omijać. Zmienniczki pokazały, że można na nie liczyć i to jest siła tego zespołu - zaznaczył Paweł Tetelewski, trener PGE MKS-u El-Volt Lublin.

Kto zagra w Europie?

W 28. serii ORLEN Superligi Kobiet czeka nas również starcie pomiędzy KRASOŃ MKS Piotrcovią i Piłką Ręczną Koszalin. To spotkanie nie będzie miało już znaczenia w kontekście zmian w tabeli, bowiem gospodynie odbiorą pierwszy medal wywalczony po siedemnastu latach przerwy, natomiast zawodniczki z Koszalina zakończą zmagania na szóstym miejscu.

- Mamy ustalone swoje cele na ten mecz. Chcemy pokazać swoją piłkę ręczną, którą grałyśmy przez ten cały sezon. Chcemy zagrać bardzo dobry mecz, by móc w pełni cieszyć się tym brązowym medalem i wygraną na zakończenie sezonu - zaznaczyła Oliwia Domagalska, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

W sobotę poznamy natomiast czwarty zespół sezonu 2025/2026 ORLEN Superligi Kobiet, a będzie to KPR Gminy Kobierzyce bądź Enea MKS Gniezno. Podopieczne Herlandera Silvy znajdują się w komfortowej sytuacji, ponieważ nie mogą przegrać spotkania rozgrywanego przed własną publicznością różnicą siedmiu lub więcej bramek. To właśnie taki wynik spowodowałby, że w Pucharze Europejskim EHF zagrałyby zawodniczki z Gniezna.

- Przed nami mecz walki, ale nie trzeba nas motywować. Wiemy, że gramy o czwarte miejsce i chcemy nie tylko wygrać, ale i zakończyć ten sezon wspólnie z naszymi kibicami. Byli z nami przez cały rok i w każdym spotkaniu dodawali nam skrzydeł - powiedziała Zuzanna Zimnicka, rozgrywająca KPR-u Gminy Kobierzyce.

TERMINARZ 28 SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET

KRASOŃ MKS Piotrcovia - Piłka Ręczna Koszalin (piątek 22 maja, godz. 17)

KGHM MKS Zagłębie Lubin - PGE MKS FunFloor Lublin (piątek 22 maja, godz. 20:30)

KPR Gminy Kobierzyce - Enea MKS Gniezno (sobota 23 maja, godz. 16)

KPR Gminy Kobierzyce – MKS Piotrcovia Piotrków Tryb Michał Ciechanowicz materiały prasowe

Start Elbląg – KGHM MKS Zagłębie Lubin Marcin Gadomski materiały prasowe





Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KGHM Zagłębie Lubin. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport