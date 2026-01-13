"Ligowy Klasyk" w Lublinie! Kto lepszy w starciu mistrzyń i wicemistrzyń Polski
W 15. serii ORLEN Superligi Kobiet dojdzie do starcia dwóch najlepszych żeńskich drużyn w Polsce - KGHM MKS Zagłębia Lubin oraz PGE MKS-u El-Volt Lublin. Czy zespół prowadzony przez Pawła Tetelewskiego sięgnie po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo nad odwiecznym rywalem, a może aktualne mistrzynie Polski wykonają kolejny krok w stronę obrony tytułu?
Kibice ORLEN Superligi Kobiet musieli czekać nieco ponad dwa miesiące na kolejną odsłonę pojedynku pomiędzy PGE MKS-em El-Volt Lublin a KGHM MKS Zagłębiem Lubin. Będzie to już piąte starcie tych zespołów w obecnym sezonie - najpierw stawką był Superpuchar Polski, następnie mistrzynie Polski zapisały na swoim koncie komplet punktów w ORLEN Superlidze Kobiet, by na koniec dwukrotnie pokonać PGE MKS El-Volt Lublin i wywalczyć awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej.
- Nasz bilans z tym rywalem w bieżącym sezonie nie jest najlepszy. Moim zdaniem jest bardzo niezadowalający. Mamy więc nadzieję, że tym razem odwrócimy te losy, a to spotkanie będzie wyglądać tak, jak wszyscy sobie tego życzymy - powiedziała Paulina Wdowiak, bramkarka PGE MKS-u El-Volt Lublin.
KGHM MKS Zagłębie Lubin pozostaje niepokonanym zespołem w ORLEN Superlidze Kobiet od 17 kwietnia 2025 roku. Spotkanie to miało jednak miejsce jeszcze w ubiegłym sezonie - lubinianki przegrały wówczas w Hali Globus 25:29 (9:14). Podopieczne Bożeny Karkut przystąpią do środowego meczu po porażce z duńskim Viborg HK w fazie grupowej Ligi Europejskiej Kobiet. Przez długi czas prowadziły z utytułowanym rywalem, jednak w drugiej części spotkania dały o sobie znać zmęczenie oraz wąska ławka rezerwowych. Z powodu kontuzji niedostępne są bowiem Patricia Matieli, Mariane Fernandes, Aneta Promis, Weronika Weber oraz Martyna Dydek.
- Nasza sytuacja nie jest łatwa ze względu na kontuzje i zmęczenie, ale mamy drużynę głodną gry, silną mentalnie, waleczną i wspierającą się nawzajem. Mecze z Lublinem zawsze niosą ze sobą dodatkową motywację i określane są mianem ligowych szlagierów - stwierdziła Elisabeth Cesareo, obrotowa KGHM MKS Zagłębia Lubin.
Czas na rewanż
Jako pierwsze na parkiet w 15. serii ORLEN Superligi Kobiet wybiegną zawodniczki KPR-u Gminy Kobierzyce oraz Enea MKS-u Gniezno. Spotkanie to zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ dolnośląski zespół będzie chciał zrewanżować się gnieźniankom za porażkę w pierwszej części rundy zasadniczej. Oba zespoły pozostają w grze o medale w ORLEN Superlidze Kobiet, lecz jednocześnie nie mogą być pewne awansu do grupy mistrzowskiej tych rozgrywek. Niespodziankę chciałyby bowiem sprawić zarówno zawodniczki Piłki Ręcznej Koszalin, jak i Galiczanki Lwów.
- Sytuacja w tabeli pokazuje, że walka o grupę mistrzowską będzie trwała do samego końca, a potknięcie jednej z drużyn to szansa dla innej, by znaleźć się wyżej. My mamy zdecydowanie wyższe cele niż tylko obecność w najlepszej szóstce ligi, dlatego do Kobierzyc jedziemy po komplet punktów. Mamy świadomość, że będzie to trudne spotkanie, ale prawda jest taka, że w tym sezonie nie ma łatwych meczów - powiedziała Nikola Szczepanik, skrzydłowa Enea MKS-u Gniezno.
Emocji nie powinno zabraknąć także w sobotę w Koszalinie, gdzie dojdzie do starcia wspomnianych wcześniej Piłki Ręcznej i Galiczanki Lwów. Oba zespoły można uznać za niespodzianki obecnych rozgrywek ORLEN Superligi Kobiet. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym to właśnie między nimi rozegra się walka o miejsce w grupie mistrzowskiej. W poprzedniej serii aktualne mistrzynie Ukrainy uległy KGHM MKS Zagłębiu Lubin, natomiast zawodniczki z Koszalina doznały niespodziewanej porażki z TAURON Ruchem Szczypiorno Kalisz.
Pójdą za ciosem?
W niedzielny wieczór czeka nas natomiast spotkanie pomiędzy Energą Startem Elbląg a Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Podopieczne Magdaleny Stanulewicz doznały porażki z Sośnicą Gliwice, czym zmniejszyły swoje szanse na awans do grupy mistrzowskiej ORLEN Superligi Kobiet. Piotrcovia Piotrków Trybunalski będzie z kolei chciała zakończyć passę czterech porażek z rzędu. Trudno jednak mówić o kryzysie w przypadku trzeciego zespołu obecnych rozgrywek, który nieznacznie przegrał z KGHM MKS Zagłębiem Lubin, PGE MKS-em El-Volt Lublin oraz KPR-em Gminy Kobierzyce, a jeszcze wcześniej uległ walczącemu o medal Enea MKS-owi Gniezno.
Na zakończenie 15. serii ORLEN Superligi Kobiet zmierzą się zawodniczki TAURON Ruchu Szczypiorno Kalisz i Sośnicy Gliwice. Podopieczne Ivo Vavry zdobyły w poprzednim tygodniu pierwsze punkty w obecnym sezonie, a pomogła w tym m.in. Jovana Kiprijanovska, która bardzo szybko stała się ważną postacią zespołu. Niespodziankę sprawiła także Sośnica Gliwice, pokonując Energę Start Elbląg. Liderkami zespołu były najbardziej doświadczone zawodniczki - Weronika Glosar oraz Katarzyna Kozimur. W przypadku zwycięstwa zespołu z Kalisza dystans dzielący oba zespoły zmalałby do jednego punktu.
TERMINARZ 15. SERII ORLEN SUPERLIGI KOBIET
- KPR Gminy Kobierzyce - Enea MKS Gniezno (środa, 14 stycznia, godz. 18)
- PGE MKS El-Volt Lublin - KGHM MKS Zagłębie Lubin (środa, 14 stycznia, godz. 20:30)
- Piłka Ręczna Koszalin - Galiczanka Lwów (sobota 17 stycznia, godz. 16)
- Energa Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski (niedziela 18 stycznia, godz. 18)
- TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz - Sośnica Gliwice (poniedziałek 19 stycznia, godz. 18)